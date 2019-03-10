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西方遺毒？ 伊朗情侶因當眾求婚被捕

2019-03-10 08:29聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

伊朗一名男子近日向女友當眾求婚，女方感動接受，不料過沒多久，兩人因違背伊斯蘭原則...
伊朗一名男子近日向女友當眾求婚，女方感動接受，不料過沒多久，兩人因違背伊斯蘭原則遭警方逮捕。圖／擷自推特
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伊朗北部城市阿拉克（Arak）一名男子近日向女友當眾求婚，女方感動接受，本該是好事一樁，兩人卻遭警方以「違背伊斯蘭原則」為由逮捕，目前已獲保釋。

英國廣播公司（BBC）報導，根據伊朗的伊斯蘭教義，有關性別和情愛的當眾展露都受到嚴格限制。馬卡茲省副警察指揮官卡拉吉（Mahmoud Khalaji）向伊朗法爾斯通訊社表示，由於「公眾要求」，這對夫婦才被拘留。他補充，這對夫婦的行為已「侮辱公共道德」，並受西方墮落的文化影響。

此事件引發社群媒體對公眾求婚及伊朗更廣泛的社會限制有諸多討論，不少網友替這對夫妻抱不平，直呼好可憐; 但也有人質疑，為何要把婚姻這類的個人事物，秀給外人看，正反意見分歧。

伊朗有關公共道德的律法並非首次受到國際關注，去年一名官員在馬什哈德市一家購物中心，因拍攝活動中的跳舞片段，遭到當局逮補。

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