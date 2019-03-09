日防衛相：F-35B可在準航母「出雲」號上作業

2019-03-09 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



日本共同社9日報導，圍繞實際上將改裝為航母的日本海上自衛隊護衛艦「出雲」號的運用方式，防衛相岩屋毅8日在眾院安全保障委員會會議上表示，認為在艦上為美軍戰鬥機加油及維護不存在法律上的問題。他明確表示，「對於滿足安全保障相關法的必要條件、符合國家利益在艦上降落的美國軍機，進行加油和維修是可能的」。

岩屋對共產黨議員宮本徹的提問進行答辯。當被問到美國軍機是否有可能參與空襲時，岩屋稱「不排除」這一可能。宮本批評「這樣一來，『出雲』號無疑就是《憲法》規定不可擁有的攻擊型航母」。在野黨或將主張其違憲、加強追究。

有關改裝後的「出雲」號，岩屋說明稱「能力上將使美軍擁有的F-35B戰機起降成為可能」。有關F-35B的加油和維護，岩屋表示「一般來說，法律上是可能的。至於會主動進行何種支援，是根據事態、在國會的參與下作出決定的事項」。

F-35B是有著卓越匿蹤性能的最尖端戰機。可短距起飛及垂直降落，可用於航母。