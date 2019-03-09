川金二會破局消息封不住 金正恩考慮整肅2親信

2019-03-09 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



全球矚目的川金二會破局，至今仍餘波盪漾。除了北韓似乎準備重啟東倉里火箭發射場與寧邊核設施，現又傳出金正恩準備拿2名親信開刀。

日本媒體指會談破裂的消息正於中朝邊境地區擴散開去。為阻止情報擴散，平壤政府正加強對民眾的監視。金正恩正追究會談失敗的責任，相關官員恐被肅清。

《東京新聞》報導，河內峰會失敗的消息經往返中國的商人之口，在北韓新義州等邊境地區傳開。金正恩回國後下令，記錄下所有幹部和民眾於他外訪期間所做的事情和想法。

一名消息人士指出，北韓內部初時對河內峰會結果抱有很大的期望，隨會談擱淺，失望之聲席捲而來。分析指，金正恩受到巨大的心理衝擊，因此很可能向下屬追究責任，有指負責談判的勞動黨中央委員會副委員長金英哲、國務委員會對美特別代表金赫哲等人會被追究責任，因為他們沒有充分掌握美國總統川普的立場。

另外，川金會第二天的2月28日，原定的午餐會取消，磋商結束，川普準備從會場所在的河內酒店出發時，帶著金正恩口信的北韓副外長崔善姬匆匆趕到了美國代表團處。口信內容可能是要求作為廢棄寧邊核設施的回報部分解除制裁，與此前相比減弱了解除制裁的要求。

當美方指出廢棄的設施範圍不明確時，金正恩再度透過崔善姬表示將廢棄寧邊全部的核設施，但美方並未同意重啟談判。據悉，在新提案中，圍繞作為廢棄核設施回報的解除制裁的範圍和步伐雙方仍然存在分歧。

此外，美國國務卿龐培歐要求峰會前一天在河內與北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲舉行會談，但北韓未答覆，高官磋商未能舉行。金英哲不出席肯定是金正恩授意，後來談判破局，追究責任還是會找上金英哲。