日本阪神電鐵限定！桃捷彩繪列車繽紛上路

2019-03-09 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園捷運營運滿兩年，為展現捷運外交行動力，桃捷公司攜手日本阪神電鐵推出彩繪列車於今天上路，列車彩繪台灣、桃園美食美景，每天將於全長106公里的阪神電鐵支線上往返行駛，從奈良出發姬路為終點，途經大阪、神戶、甲子園、難波、梅田等許多日本重要地點，預計營運一年，希望能讓許多日本旅客看見美好的台灣，選擇造訪台灣。

桃園捷運和阪神電鐵在今年1月21日簽署合作意向書展開跨國合作，阪神電鐵今天於甲子園站舉行彩繪列車啟動儀式，由桃捷總經理蒲鶴章代表出席，蒲說，看著彩繪列車進站心中無比感動，比想像中更美麗美好，這台彩繪列車要將台灣和桃園特有的文化、美食和景點傳遞給日本旅客，值得一提的是，車廂內的手拉環設計熱氣球造型，代表翱翔天際，希望搭車旅客都能一起遇見幸福夢想升空。

阪神電鐵限定的桃捷彩繪列車，以客家花布元素為主體元素，車體外觀依台灣和桃園的特色做不同主題設計，像台灣文化車廂以特殊的民間信仰，太子爺、神轎、天燈做代表。台灣美食車廂則是以湯包、芒果冰、雞排、珍奶等知名台灣小吃串起。桃園美食車廂以水蜜桃、大溪豆乾、花生糖和客家菜包上榜，桃園景點車廂則彩繪桃園國際機場、石門水庫、大溪老街等熱門景點交錯出桃園之美。

車廂內地板設計也別出心裁，以台灣古厝磚瓦為主軸，搭配充滿懷舊回憶的跳房子遊戲，手拉環則以色彩繽紛的熱氣球，寫上遇見幸福夢想升空，祝福所有搭車的旅客都能美夢成真。車廂內橫幅海報則以野柳女王頭、三義龍騰斷橋、澎湖及日月潭等台灣著名代表景點，更吸引旅客藉由搭乘阪神電鐵，體驗台灣魅力。