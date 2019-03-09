義法高鐵已動工 義聯合政府內訌說不建了

2019-03-09 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



義大利與法國之間的高鐵工程招標期限將於下周一（11日）截止，但聯合政府的兩大黨意見相左，聯盟黨（League）力挺建這條高鐵，但五星運動強烈反對，認為應該把義大利分攤的經費花在改善現有的道路、橋梁上。兩黨八日協商破裂，危及聯合政府的前景。

這條連接義大利北部大城杜林（Turin）和法國里昂（Lyon）的高鐵全長58公里，為義大利和法國幾個省的合資計畫，一條穿越阿爾卑斯山的隧道已動工。歐盟承諾出資40%，義大利出資35%，法國出資25%。

帶領聯盟黨的義大利副總理兼內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）八日離開談判桌，他告訴記者，這個周末他不會重啟協商，擺明要讓周一的招標如期舉行。

五星運動黨魁迪馬尤（Luigi Di Malo）在記者會上回應說：「他（薩爾維尼）不能就這樣對我說，『我們周一見』，這個周末必須繼續協商。」

迪馬尤表示，他已要求總理孔蒂（Giuseppe Conte）盡全力阻止投標者投標。

這項長期爭議七日晚間突然升高，鬧到聯合政府可能決裂。迪馬尤指責薩爾維尼不負責任，背叛兩黨合組政府的「約定」。反建制的五星運動和右派的聯盟黨在2018年選後約定，要求「全面重新討論」這項高鐵計畫，但未必要取消。

薩爾維尼八日重申，聯盟黨「絕不會」在國會投票阻止這項計畫。

隸屬五星運動的運輸部長東尼內利（Danilo Toninelli）上月提出評估報告，指興建這條高鐵是浪費公帑，估計經濟報酬為至少負70億歐元。

孔蒂表示，他將向歐盟和法國表達「我們的疑慮和困惑」。