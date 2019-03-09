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政府服輸！環團告贏 荷蘭提早5年關燃煤發電廠

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政府服輸！環團告贏 荷蘭提早5年關燃煤發電廠

2019-03-09 10:03聯合報 記者郭宣含╱即時報導

Hemweg發電廠包含燃煤和燃氣兩個廠區。取自Vattenfall網站
Hemweg發電廠包含燃煤和燃氣兩個廠區。取自Vattenfall網站
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瑞典國營電力公司Vattenfall於8日表示，荷蘭政府要求該公司2019年年底關閉荷蘭境內燃煤發電廠Hemweg 8，比原定時間提早五年。

荷蘭去年已立法規定，所有燃煤發電廠必須在2029年年底關閉，五座燃煤發電廠中有兩座需在2024年年底前關閉，除非這些發電廠更換燃料。

荷蘭政府的決定震驚Vattenfall，該公司去年投資Hemweg 8發電廠，希望能運作到2024年，不過Vattenfall表示，預期損失能獲得補償。

Vattenfall在聲明中指出：「提早關閉對於Vattenfall在荷蘭的生產營運會產生巨大影響……Hemweg發電廠必須在政府未提早告知致使欠缺五年過渡期的情況下停止作業。」

Vattenfall表示，關閉該發電廠有助荷蘭政府達到「（荷蘭環境組織）Urgenda的目標」。

根據法院判決，荷蘭必須在2020年前將溫室氣體排放量從1990年水準降低25%。荷蘭環境組織Urgenda代替近九百位荷蘭公民提告，地方法院2015年判決，上訴法院去年維持原判。

荷蘭2017年排放量比1990年程度減少13%，政府去年表示遵從法院命令，溫室氣體排放減量25%即將達標。

Vattenfall表示：「荷蘭政府指出，公司損失的補償程度將在未來進一步討論。Vattenfall有信心討論會有好結果。」

Hemweg 8發電量650MW（百萬瓦），1994年開始運作。

德國政府1月間決定，最慢2038年前淘汰所有燃煤電廠，準備提撥四百億歐元補助受到影響的地區。

荷蘭瑞典德國火力發電廠環保
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