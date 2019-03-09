中資新燃煤電廠落腳澳洲？ 掀起澳洲政壇論戰

2019-03-09 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



圖中新州獵人谷的利德爾燃煤發電廠老舊，澳洲政府有可能在附近興建新的燃煤發電廠。路透 分享 facebook

中國大陸資助澳洲新南威爾斯省興建大規模燃煤發電廠的計畫，在澳洲重新引發氣候變遷的爭論戰。

綠黨稱會有一批「名副其實的軍隊」準備阻止燃煤電廠興建，但聯盟黨後座議員凱利（Craig Kelly）認為這項計畫很完美，他呼籲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）把稅金投入這項建設。

凱利表示，這正是市場所需，新電廠的競爭有助降低能源價格。如果政府需要提供財力支援或其他幫助，大家應該一起努力。

綠黨發言人眾議員賓德（Adam Bandt）則稱這項計畫簡直「瘋狂」，他提到這會讓抵制富蘭克林大壩（Franklin Dam）的環保人士變成像一群在周日齊聚野餐的人。1983年環保團體強烈抗議，反對塔斯馬尼亞省荒地興建水壩，該次爭議震撼澳洲政壇，最後環保團體成功捍衛當地生態。

賓德表示：「我們才剛度過（澳洲）史上最熱的夏天。如果工黨和自由黨通過這項計畫，那麼你們將見識到澳洲公民不服從將以你們前所未見的規模呈現。」

中國國營的中國能源建設集團（CEEC）計畫在雪梨以北的獵人谷（Hunter Valley）興建2000MW（百萬瓦）燃煤發電廠，消息一出造成澳洲政治緊張。

新省塞斯諾克市議會規劃與環境部長柯蒂斯（Gareth Curtis）告訴澳洲廣播公司（ABC），市議會已簡報過該計畫，但新省需要花好幾個月的時間跑當地的規劃流程，才可能通過此案。

他承認一座廢棄工業區已被點名要當作燃煤電廠，該區可能興建兩座1000MW的廠房，採用高強度與高效率的燃煤科技。若順利興建完成，這座新燃煤電廠的發電量將超越老舊的利德爾燃煤發電廠，後者預計2022年退役。

澳洲外國投資審查委員會可能對這份協議背後的公司感興趣。澳洲能源部部長泰勒（Angus Taylor）的辦公室表示知道此協議，但不願評論。

工黨影子能源部長巴特勒（Mark Butler）表示：「我們接收到所有建議都指出，新燃煤電廠更昂貴，而且提供電力時無法與再生能源相比。」