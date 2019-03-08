福島核廢料清理延宕四年 核汙水續增

2019-03-08 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



日本東京電力公司員工站在福島第一核電廠地下冰牆旁。（路透） 分享 facebook

法新社報導，日本福島第一核電廠的核廢料清理工作進度緩慢，核汙水仍持續增加。

日本東京電力公司7日宣布，由於設備故障，福島核一廠三號機組「乏燃料棒」取出作業，不得不從原定的三月底推遲到四月。這比東電最早的乏燃料棒取出計畫晚了四年多。

乏燃料棒是用過的核燃料，含有大量放射性元素，取出難度超出預期。東電最早計畫在2014年年底開始取出三號機組乏燃料池中保存的566根乏燃料棒，但由於機械和電力設備故障，已多次延期。

福島核一廠損毀嚴重的一至三號機組「乏燃料池」中，仍分別存有392、615和566根乏燃料棒。盡早移出乏燃料棒是核電廠除役的關鍵，東電一直計畫首先從三號機組開始作業，一、二號機組則預計從2023年開始。

此外，日本上月13日用機器手臂，成功從二號機組底部拾起卵石大小的核燃料碎片。這意味日本政府踏出第一步，評估核燃料碎片是否穩定到能夠被拾起，或一接觸就碎裂，為極度困難的「清除核燃料」工作做準備。日本預計2021年開始清除核燃料。

另外，東電在福島核一廠地下30公尺處，興建長1.5公里的凍土壁，俗稱冰牆，防止附近山脈地下水流進核一廠受汙染。東電說，冰牆有效把流進廠內的地下水從四年前平均每天470立方公尺，降到220立方公尺，2020年有望降到150立方公尺。不過，環保組織綠色和平指出，核汙水淨化需要五到六年，能否完全淨化也是問題，核汙水總量未來幾年料將繼續增加。