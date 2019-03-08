福島災民不相信政府 拒絕返鄉

2019-03-08 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



日本福島核災災民二平一光為了身體健康堅持不返鄉。圖為她上月11日從東京租屋處向外望。（法新社） 分享 facebook

日本福島核災將滿八周年，儘管日本政府宣傳2020年東京奧運能展現災後重建成果，並保證災區安全，呼籲離鄉災民返鄉，災民卻仍擔心災區輻射損害健康而拒絕響應。

災民二平一光2011年帶著兩個女兒逃離福島縣首府福島市，目前在東京租屋。她的老家並不在當局劃定的14萬人強制疏散區內，但她跟許多人一樣決定逃離。遷居後曾有六年，她靠著政府住房補貼，房租全免，但2017年3月，政府對「非強制撤離」災民的補貼結束後，二平得自行負擔每月13萬日圓（約台幣3萬6000元）房租，雖然辛苦，但她堅持不回鄉。

二平說：「我擔心小孩身體會承受很多風險，不只甲狀腺癌，還有其他，包括基因受損。如果政府每年提供全身健檢，我還可能考慮返鄉，但現在政府提供的不夠，只檢查有無罹患甲狀腺癌。」

福島縣政府也打算在2021年3月結束絕大部分住房補貼，希望屆時災民全數返鄉。不過，協助災民的非營利組織「311合作中心」秘書長瀬戶大作說：「結束補貼可能引起自殺潮，並導致多人無家可歸。」

日本政府積極除去輻射汙染，包括刮除輻射表土、清理輻射區並解除災區強制撤離令。不過，朝日新聞與福島放送電視台2月民調顯示，六成福島居民仍對輻射不安。

部分疑慮來自日本政府放寬輻射劑量標準，把每人每年1毫西弗調整為20毫西弗，並表示20毫西弗的致癌風險遠低於抽菸或肥胖。國際學術組織「國際放射防護委員會」建議，在正常情況下，每人每年最大輻射劑量為1毫西弗，核電廠發生事故後，最大劑量為每人每年1到20毫西弗。

去年聯合國報告員通賈克指出，婦孺不應回到福島災區。他說：「許多災民覺得被迫回到不安全的地區，包括輻射劑量高於日本政府先前標準的地方。」日本政府反駁說，通賈克是根據「偏頗」資訊得出結論。

一些災民質疑，政府寧願花錢辦奧運，規劃一些棒、壘球賽在福島舉行，卻取消補貼福島災民的住房。帶著女兒逃離福島縣郡山市的松本乃梨子說：「我對奧運選手沒意見，但有其他事比辦奧運更重要。」

2011年3月11日，日本東部海岸發生規模9地震並引發海嘯，導致福島縣福島第一核電廠發生爐心熔毀等事故，這些災害共造成1萬8000人死亡。