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三缺一！印度不玩 美日四國安全對話難以為繼

2019-03-08 21:35聯合報 記者張佑生╱即時報導

外界普遍解讀為針對北京崛起的美國、日本、澳洲、印度四國安全對話或稱四國同盟（QUAD），至少就目前而言，是喊停了。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）指揮官海軍上將戴維森（Adm. Phil Davidson）7日在新加坡表示，今年1月印度舉行的「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）中，QUAD數度被提及，但是印

度海軍司令藍巴上將（Adm. Sunil Lanba)「態度很清楚，當前沒有立即舉行QUAD的可能性。」

戴維森在新加坡演講的主題是自由開放的印太區域，被問到QUAD是否與此有關時，戴維森說，這並未限制各方合作處理危機和衝突的的能力，美方將持續尋求合作前進的機會。

中央社1月曾報導，印度外交部與觀察研究基金會（Observer Research Foundation）聯合舉辦的印太重要論壇「2019年印度瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）在新德里舉行，會議主題為「世界秩序再調整：新的地緣幾何學，流動夥伴關係及不確定的結果」。

印度、俄羅斯、南非等國外長及多國將領、智庫學者出席論壇。台灣民主基金會董事、立委蕭美琴、國防安全研究院執行長林正義與遠景基金會執行長賴怡忠等8位專家受邀與會。

美軍印太司令部指揮官戴維森上將（中）7日在新加坡與媒體會晤。美聯社
美軍印太司令部指揮官戴維森上將（中）7日在新加坡與媒體會晤。美聯社
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