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日防衛省正式宣布 將派艦參加中國大陸海軍海上閱兵

2019-03-08 13:31聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本防衛大臣岩屋毅今天正式宣布，將派遣海上自衛隊護衛艦參加中國大陸4月舉行的海上觀艦式，希望促進日中兩國相互理解與增加彼此信賴。對於日前傳出海上自衛隊海上幕僚長（相當於海軍參謀長）將隨艦訪中一事，防衛省並未發表。

中國大陸為紀念海軍成軍70年，預計4月23日在山東青島舉行海上觀艦式。岩屋上午在內閣會議後受訪時宣布，將以親善訪問之名派遣一艘海上自衛隊護衛艦前往中國。希望日中防衛當局之間透過促進持續且多層次對話與交流，讓雙方進一步相互理解及增加信賴。

NHK報導，對於日前傳出海上自衛隊海上幕僚長可能利用出席機會前往中國，目前也在規畫中，若成行將是海上幕僚長時隔5年再度訪問中國大陸。

近年因中國大陸海洋活動頻繁，以東海為中心緊張氣氛升高，使得海上幕僚長沒有適合的時機訪問中國大陸。若這次成行，將是海上幕僚長第3度訪中，上一次是2014年訪。至於日方上一次派艦前往中國大陸，已是2011年12月時的事。

去年10月在北京舉行的中日峰會，對重啟自衛隊與中國大陸軍方高層互訪達成共識。日媒分析，海上自衛隊對中國大陸海洋擴張持續警戒的同時，希望透過最高層人士間的訪問，提升融洽氣氛，並期望強化雙方「海空聯絡機制」運用，避免雙方在海上偶發衝突。

產經新聞日前也報導，海上自衛隊今年10月將舉行約3年一度的海上閱兵，也向中方提出了邀請。

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