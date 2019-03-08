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政治夠亂了還全國大停電 供電在委內瑞拉也被綁架？

2019-03-08 11:03經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

委內瑞拉首都卡拉卡斯，民眾走在停電的黑暗街上。 美聯社
委內瑞拉首都卡拉卡斯，民眾走在停電的黑暗街上。 美聯社
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總統鬧雙包、政局持續混亂的委內瑞拉，7日傍晚發生全國大停電，陷入一片黑暗。電力問題也被政治綁架，成為敵對兩陣營互摃的目標，支持強人總總馬杜洛的電力部長指控，停電是反對勢力蓄意破壞所致。

委內瑞拉首都卡拉卡斯的上班族7日下班時，因為停電使捷運停擺，必須走路回家；馬路交通大打結，因為停電使紅綠燈失效。

美聯社報導，國營電力公司Corpoelec說停電的原因是委國供電主要來源、水力發電重鎮Guri水壩遭到「攻撃」。電力部長莫塔（Luis Motta）在國營電視台上譴責：「我們又成了電力戰的目標！」支持馬杜洛的政府官員經常指控反對陣營以汽油彈攻擊發電站，但又很少能提出具體證據。

電力部長莫塔沒有說明停電影響的範圍，當地的報紙則是報導幾乎全國都停電。莫塔向民眾表示大約需要三個小時才能恢復供電，美聯社說，民眾已經沒有那麼大的耐心，在卡拉卡斯一個住宅區已有家戶拉開窗戶掛出象徵抗議的鍋子，也聽到民眾咒罵總統馬杜洛。

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多已經自行宣布成為「臨時總統」，目前已獲大約50個國家承認。

委內瑞拉的供電系統曾經備受拉丁美洲國家羡慕，如今因為維護和管理不善，年久失修。電力相關高層官員在美國被控挪用應投資於電力系統的專款，案件還在審理中。

不管電力是不是真的變成政治角力的各類戰場，停電對委內瑞拉老百姓來說，逐漸成為日常。

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