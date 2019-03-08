王毅：解決朝鮮半島核問題 不應一開始就設過高門檻

2019-03-08 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中國外交部長王毅。（新華網） 分享 facebook 日前落幕的川金第二次會晤沒有取得具體成果，對於朝鮮半島無核化的問題，大陸外交部長王毅今天在人大記者會上表示，各方對此應有理性預期，不應從一開始就設置過高的門檻，也不應單方面提出不切實際的要求。

王毅說，解決問題的關鍵是各方都要跳出歷史的局限，打破互不信任的魔咒。

王毅表示，北韓與美國領導人的河內會晤剛剛結束，他認為這次會晤是政治解決半島核問題進程當中的重要一步。雙方能夠克服障礙，再次聚首，面對面坦誠交換意見，這本身就是積極進展，就值得充分肯定。

王毅表示，只要對話不停、方向不變，朝鮮半島無核化的目標最終一定會得以實現，當然，朝鮮半島核問題延宕幾十年，各種矛盾錯綜複雜，解決起來不可能一蹴而就，各方對此應有理性預期。

王毅指出，解決問題的途徑，是共同制定出實現朝鮮半島無核化和建立半島和平機制的總體路線圖，在此基礎上，按照分階段、同步走的思路，明確每個階段相互聯繫、相互促進的具體措施。在各方同意的監督機制下，由易到難，循序推進。

王毅強調，中國在朝鮮半島問題上，始終堅持無核化目標，堅持對話協商解決問題，堅持維護半島和平穩定，並已經為此努力了20多年，中國的作用不可替代。