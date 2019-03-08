Man力爆棚！普亭與2警花共騎 笑談女人瘦身秘訣

2019-03-08 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



俄羅斯總統普亭在美女警察伴隨下騎馬。美聯社 分享 facebook 俄羅斯總統普亭7日騎馬，旁邊另有兩位俄國美女警察騎馬伴隨，這個畫面在婦女節之前透過電視播送到全國。

66歲的普亭掌權19年間謹慎營造男子氣概的形象，像是他在宣傳照中赤裸上半身在西伯利亞騎馬、泡在冰水中和駕駛消防飛機。

國營電視台畫面上，普亭穿牛仔褲和立領夾克外套，騎著一隻棕馬，他的一旁另有兩位美女警察騎著白馬。他們在莫斯科騎警訓練區優雅慢慢騎馬，後方跟著一列列騎馬的便衣警察。

在3月8日國際婦女節之前，普亭表示，女性對於執法機關的工作逐漸感興趣，內政部目前僅有逾四分之一的女性員工。

普亭表示：「有一個笑話這麼說：女人保持身材要靠什麼？有三法寶——訓練員、按摩師和追求者。諸位在這裡有這麼優秀的訓練人員，他們可以容易滿足這三項要求。第二和第三件事肯定也不缺！」

俄國新聞社報導，普亭後來把名為「黃金雷伊」（Golden Ray）的馬送給警察；警察則回送普亭一份祈求幸運的馬蹄鐵銘牌。

最近幾個月普亭的支持率逐漸下滑，民調機構表示，普亭最近支持率下滑，因為實際收入連年降低，而且政府去年提高退休年齡也引發民怨。儘管如此，普亭仍普遍受到支持，3月的全國民調顯示，普亭仍有幾乎65%的支持度。