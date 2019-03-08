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【重磅快評】川金會破局後 金正恩在想甚麼？

2019-03-08 09:21聯合報 主筆室

美國總統川普（左）與北韓領導人金正恩上月舉行「川金二會」。法新社
美國總統川普（左）與北韓領導人金正恩上月舉行「川金二會」。法新社
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第二次川金會破局之後，大家都在猜測北韓會有什麼反應？

有一說是，金正恩對結果大失所望，怪罪負責高峰會前談判的勞動黨副委員長金英哲，沒有讓他在記者會上說明，而且沮喪之餘，心力交瘁，回程連習近平都不見，甚至還傳說他回到平壤後就病倒。

另一猜測則是完全相反，稱金正恩在來越南之前，已經做好準備，要是談崩了，隨時要與美國翻桌硬幹。美國戰略與國際研究中心(CSIS)在3月5日發布衛星照片表示，發現朝鮮在第二次高峰會前，就已經在東昌里的衛星火箭發射場上進行修復工程。

火箭引擎試驗基地東昌里、濃縮鈾的寧邊核設施與豐溪里核爆試驗場，原本是北韓想用來與美國交易的三個標的物，在高峰會後兩天所拍攝的衛星照片，正好證明了美國鷹派長久以來對北韓的疑心。

CSIS的Beyond Parallel計畫與所謂的朝鮮專門網站「38 North」，號稱獨立，但都是情治單位的傳聲筒，之前發布的照片，雖然聲稱是經由商用衛星拍攝，但是大家都懷疑這是先由解析度高的軍事間諜衛星發現，再轉由解析度低的商業衛星拍攝發布。

這個「發現」事實上有幾個問題，一是既然早在高峰會前就已經偵測到，為何不公布？為何不報告？如果川普會前已經收到報告，為何還不吭聲，老遠迢迢到越南會晤金正恩？看起來川普事先並不知情。

二是如果情報單位事先知情不報，怕影響川金會的進行，事後為何要公布？這是代表川普的意思？還是情治單位自作主張，希望破壞未來美朝的和解？要知道破局後，最糟的情況就是北韓又回到發展核武的對抗老路上，或許正是衛星照片的意圖。

三是東昌里發射場過去只用來發射人工衛星與測試火箭引擎，從來沒有用來測試洲際彈道飛彈，要說現在北韓正準備導彈試射，許多人都不會相信。

更重要的是，雖然高峰會沒有達成協議，美朝雙方其實都小心翼翼的不願意破壞氣氛；川普在記者會上被問到是否要加大制裁壓力時，明確拒絕，破局後還主動取消了美韓最大的兩項聯合演習，發出和解訊號。

而在北韓方面，從官方媒體發布高峰會「成功」的消息，甚至金正恩與川普微笑話別的鏡頭，都可以看出北韓希望正面評價這次高峰會，目前平壤正準備接待美方代表團兩周後到訪，雙方都不排除未來第三次川金會。

其實這次破局川普要負最大的責任，本來事先雙方已經談妥了是個漸進的協議，不可能是如白宮國家安全顧問波頓事後解釋的是個完全棄核的「大交易」，北韓也不可能一次把手中所有籌碼出盡，換得美國解除經濟制裁的空頭承諾，但川普由於國內通俄門的調查，他擔心「小交易」會被國內認為是「壞交易」，所以寧可「沒有交易」，而臨時決定從談判中「走開」（walk away）。

公開衛星照片後，川普表示，如果北韓重建火箭發射場是事實，那麼他會（對北韓領導人金正恩）感到「非常、非常失望」，真的應該失望的人是金正恩，讓他見識到了美國領導人翻臉不算數的冷酷。

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