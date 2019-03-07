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提名公主參選的泰愛國黨 遭泰國憲法法庭下令解散

2019-03-07 17:28聯合報 記者張江寧╱即時報導

路透報導，泰國憲法法庭7日下令解散泰愛國黨，因該黨提名泰王胞姊烏汶叻公主為總理人選，違反選舉法規。

法官米塔維宣布：「法庭已下令解散泰愛國黨，該黨的執行委員會成員10年內不得參與政治。」

泰愛國黨提名烏汶叻公主為總理候選人後，泰國中央選舉委員會認定此舉違法，建議憲法法庭解散泰愛國黨。泰國將在24日舉行國會大選，是2014年泰國軍事政變後首次舉辦。

泰王胞姊烏汶叻公主。（美聯社）
泰王胞姊烏汶叻公主。（美聯社）
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