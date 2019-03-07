CNN：新加坡擬向美購F35 跟中國大陸有什麼關係？

2019-03-07 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國有線電視新聞網（CNN）7日引述多位分析家的話報導，新加坡國防部長黃永宏上周宣布星將向美購買F35戰機，顯示亞洲國家日益關切中國大陸的區域野心。

CNN國際版網站總編輯藍登（Brad Lendon）分析指出，黃永宏本月1日在國會演說中說，星計畫向美購買最多12架F35，此舉可能引發北京不安；如果計畫順利執行，星將是美國在太平洋地區第四個擁有F35的盟國，其餘三個是澳洲、日本及南韓。

前美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰處長舒斯特（Carl Schuster）說：「新加坡可能不信任中國的保證。」中國保證其在南海的主權主張是良性的，沒有軍事意圖，不會導致他們控制當地空運及海運。

蘭德公司資深國防分析家何天睦（Timothy R. Heath）說：「北京應把此一發展視為亞太地區仍強烈需要美國留駐當地。」

何天睦指出，部署F35的軍隊聯合起來，增加了這些國家在必要時以聯盟形式合作的可能性。「對於中國在南海及東海的行為，上述發展提供了強力嚇阻訊息。」

澳洲格里菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）國防分析家雷頓（Peter Layton）認為，星國購F35，可能促使中國思考如何改善其在南海的防空網絡，及如何在艦艇上偵測及瞄準F35這種匿蹤戰機。

儘管一直是美國的親近盟友，新加坡在軍事事務上卻傾向低調。何天睦說，星一向不願意在挑戰中國上扮演領導角色，原因是面積小，且與中國有密切的經濟往來。