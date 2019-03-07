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CNN：新加坡擬向美購F35 跟中國大陸有什麼關係？

2019-03-07 15:11聯合報 記者馮克芸╱即時報導

美國有線電視新聞網（CNN）7日引述多位分析家的話報導，新加坡國防部長黃永宏上周宣布星將向美購買F35戰機，顯示亞洲國家日益關切中國大陸的區域野心。

CNN國際版網站總編輯藍登（Brad Lendon）分析指出，黃永宏本月1日在國會演說中說，星計畫向美購買最多12架F35，此舉可能引發北京不安；如果計畫順利執行，星將是美國在太平洋地區第四個擁有F35的盟國，其餘三個是澳洲、日本及南韓。

前美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰處長舒斯特（Carl Schuster）說：「新加坡可能不信任中國的保證。」中國保證其在南海的主權主張是良性的，沒有軍事意圖，不會導致他們控制當地空運及海運。

蘭德公司資深國防分析家何天睦（Timothy R. Heath）說：「北京應把此一發展視為亞太地區仍強烈需要美國留駐當地。」

何天睦指出，部署F35的軍隊聯合起來，增加了這些國家在必要時以聯盟形式合作的可能性。「對於中國在南海及東海的行為，上述發展提供了強力嚇阻訊息。」

澳洲格里菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）國防分析家雷頓（Peter Layton）認為，星國購F35，可能促使中國思考如何改善其在南海的防空網絡，及如何在艦艇上偵測及瞄準F35這種匿蹤戰機。

儘管一直是美國的親近盟友，新加坡在軍事事務上卻傾向低調。何天睦說，星一向不願意在挑戰中國上扮演領導角色，原因是面積小，且與中國有密切的經濟往來。

舒斯特也說，新加坡不願激怒中國，多半悄悄行事，但這不應被誤為是軍力薄弱。他說：「星自認扮演促進區域安全及穩定的角色，而非是針對特定國家的某個聯盟的一員。」

一架F35戰機去年4月25日出現在柏林航空展。路透
一架F35戰機去年4月25日出現在柏林航空展。路透
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