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北韓糧產不足「難民恐湧入中國」

2019-03-07 14:33世界日報 編譯中心╱綜合6日電

聯合國6日表示，由於北韓受到天災、缺乏耕地和農業生產效率不彰影響，去年的收成是10年來最差的一次，此外，南韓分析指出，受國際制裁影響，北韓經濟已瀕臨崩潰。

法新社報導，北韓與世隔絕，長期難以自給自足，糧食短缺狀況屢見不鮮，再加上發展核武和彈道飛彈計畫面臨國際多項制裁。

聯合國發布2019年「需求及優先事項」評估指出，北韓去年收成只有495萬公噸，足足短少了50萬公噸。聯合國駐北韓協調員米西拉透過聲明說：「這是10多年來最低產量。這也導致嚴重的糧食缺口。」

收成不佳可能加劇北韓人民營養不良和疾病纏身的情況，目前已有1090萬人需要人道援助，相當於北韓人口的43%，較去年多出60萬人。

縱使需要幫助的人口增多，聯合國因面臨資金缺乏問題，而需將援助目標人數從600萬刪減為380萬人。

米西拉指出，數個機構已被迫縮減計畫規模，有的甚至得終止計畫，他也呼籲捐贈者「不要讓政治考量阻礙因應人道需求」。

日本國際基督教大學國際關係高級副教授納吉指，金正恩錯估情勢才會造成川金二會破局，但他不認為金正恩會因此垮台，「中國最後一定會伸出援手，因為不知道新的北韓領導人會拿手上的核武來做什麼，且大批難民可能湧入中國，將成中國夢魘。」

北韓聯合國金正恩
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