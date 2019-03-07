波頓放話：北韓若不去核 加大制裁力道

2019-03-07 14:21 世界日報 編譯中心／綜合6日電



白宮國安顧問波頓5日警告北韓，若繼續拒絕去核化，將面臨更嚴厲制裁。韓聯社說，波頓這番言論可能升高美朝間的緊張關係。

波頓接受福斯商業網專訪時表示，河內川金二會未能達成協議，但美國不急，因為時間站在美國這邊。他說，美國將看北韓是否致力於放棄其「核武計畫及與之相關的一切」，「若他們不願意這樣做，川普總統已非常清楚表示，他們將無法擺脫嚴厲經濟制裁。事實上，我們將考慮加大制裁力道」。

美國總統川普上周和北韓領導人金正恩舉行的河內川金二會宣告破局，未能簽署協定。雙方後來都說，美國主導的制裁是主要癥結，金正恩要求美國解除11項制裁的其中五項，還提出在美國專家監控下拆除寧邊核設施。不過，川普要求金正恩交出和銷毀所有核設施與核武，換取全面解除制裁。雙方談判因此破裂。

波頓表示，美國不會接受「北韓對前幾任美國政府兜售的相同產品」，並呼籲北韓「回去重新評估策略」。波頓說，現在球在北韓那邊，美國仍希望對話且期待平壤的正面回應。

美日韓會談 促美朝談判

而川金談判破裂，美日韓已展開因應，6日在華府舉行三方實務階層會商，商討今後關於北韓去核化的應對方針。專家認為﹐金正恩如何邁出下一步將是關鍵。

共同社等日媒指出，這次三方會商的重點將在推動重啟美朝談判。美國國務卿龐培歐4日在愛荷華州的一場活動中指出，他雖不能保證，但期望能在幾周後派遣一個團隊到平壤，繼續探詢雙方可以折衝之處。

美國兩黨都認為，沒有協議比一個糟糕的協議好，同時也清楚看到美朝分歧所在。