男子撒尿幫光臀男洗頭！巴西總統分享影片遭批

2019-03-07 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）5日晚上在推特分享一部不雅影片引發爭議，影片中兩名男子在嘉年華中熱舞，隨後一人在另一人頭上撒尿。

許多巴西保守派人士和極右派的波索納洛都厭惡這類狂歡活動，並認為這屬於異教徒和不道德行為。波索納洛表示，他希望揭發嘉年華的真實情況。

這部影片顯然是攝自聖保羅街頭，兩名男子站在高處，一名男子穿著三角下體護具熱舞，他裸露雙臀，一邊愛撫自己，然後他彎下腰把頭低下去，讓另一名男子朝他的頭撒尿，猶如洗頭。

今年嘉年華從2月28日到3月5日舉行，吸引許多民眾共襄盛舉，許多森巴舞蹈學校和數千個街頭派對籌辦人通常會扮成政治人物並對他們嘲弄一番，波索納洛今年也在諷刺對象之列。

波索納洛在推特指出：「公開這段影片讓我覺得不舒服，但我們必須揭露事實讓大眾知道並做出優先選擇。這就是巴西嘉年華街頭派對的模樣。」他還邀請網友留言並分享看法。

這篇推文很快吸引數萬人留言，許多人譴責波索納洛不該貼出這部影片，其中不乏自稱是波索納洛的支持者。一名記者回應：「你迫切需要醫療協助」，該記者表示，他六歲孫女和其他孩童看到這則貼文。

其他人舉報這篇貼文有敏感內容；也有法律人士稱這部影片等同於情色片，有違總統禮儀，可能引發民眾連署彈劾。部分民眾則出面捍衛波索納洛，稱他不過是實話實說，呈現狂歡會墮落的一面。

波索納洛6日上午又推文挑釁批評者：「什麼是黃金淋浴（golden shower）？」