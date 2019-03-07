若無協議脫歐 豐田生產線恐於2023年撤離英國

2019-03-07 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本汽車大廠豐田（Toyota）開始評估，如果英國無協議脫離歐盟，則豐田最快2023年前後結束在英生產線。主因是考量未來與歐盟進行零組件和整車，需繳納關稅，成為負擔。

豐田執行董事、歐洲分公司社長Johan van Zyl在瑞士日內瓦舉行的國際車展上，接受了共同社等日媒的採訪。他表示，關稅的影響非常大，若英國無協議脫歐，結束在英生產「將作為選項、成為討論議題」。

Johan van Zyl表示，下一代車款生產轉換將在2023年之後，將慎重評估是否要繼續在英國生產。他表示，「我們不希望退出，還沒有做出任何決定」，但如果在英國的生產失去競爭力，將無法勝出存續。

豐田英國工廠零組件約五成採購自歐盟其他國家、土耳其，組裝完成的車輛九成銷往歐盟其他國家，現在英國與歐盟之間零關稅的情況若轉變成世界貿易組織(WTO)所定的10%，將對收益產生很大影響。

豐田在英國中部Burnaston有組裝車廠與引擎製造廠，合計雇用3200名員工。Burnaston工廠自1992年啟用，2018年生產近13萬輛車。豐田2017年才發表追加投資，生產銷往歐洲的新款COROLLA。