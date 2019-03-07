親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜六大金句 點破與藍太陽們的恩怨情仇

2020「蔡鄭配」有譜？鄭文燦：未帶政治目標赴美交流

若無協議脫歐 豐田生產線恐於2023年撤離英國

2019-03-07 07:53聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本汽車大廠豐田（Toyota）開始評估，如果英國無協議脫離歐盟，則豐田最快2023年前後結束在英生產線。主因是考量未來與歐盟進行零組件和整車，需繳納關稅，成為負擔。

豐田執行董事、歐洲分公司社長Johan van Zyl在瑞士日內瓦舉行的國際車展上，接受了共同社等日媒的採訪。他表示，關稅的影響非常大，若英國無協議脫歐，結束在英生產「將作為選項、成為討論議題」。

Johan van Zyl表示，下一代車款生產轉換將在2023年之後，將慎重評估是否要繼續在英國生產。他表示，「我們不希望退出，還沒有做出任何決定」，但如果在英國的生產失去競爭力，將無法勝出存續。

豐田英國工廠零組件約五成採購自歐盟其他國家、土耳其，組裝完成的車輛九成銷往歐盟其他國家，現在英國與歐盟之間零關稅的情況若轉變成世界貿易組織(WTO)所定的10%，將對收益產生很大影響。

豐田在英國中部Burnaston有組裝車廠與引擎製造廠，合計雇用3200名員工。Burnaston工廠自1992年啟用，2018年生產近13萬輛車。豐田2017年才發表追加投資，生產銷往歐洲的新款COROLLA。

日本經濟新聞指出，各汽車廠商正在修改業務運營，對英國經濟的影響將無法避免。目前英國的汽車產業約創造90萬個就業機會，出口額為440億英鎊，約占英國GDP的13%。除了豐田，本田（Honda）2月剛決定2021年結束在英國整車生產等，日產也取消英國東北部Sunderland工廠的多功能車（SUV）「X-TRAIL」次世代車型生產計畫。德國BMW、美國福特汽車也在考慮生產線移轉。

日本汽車大廠豐田（Toyota）開始評估，如果英國無協議脫離歐盟，則豐田最快20...
日本汽車大廠豐田（Toyota）開始評估，如果英國無協議脫離歐盟，則豐田最快2023年前後結束在英生產線。圖為在瑞士日內瓦舉行的國際車展。路透
分享

英國豐田歐盟
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

「在黃海人造雨」 南韓治霾害 想找大陸合作

2019-03-07 00:06

美國務院宣布 宗教自由大使將訪台

2019-03-07 06:20

飯店禮賓員難當 有錢人要求：幫我買勞斯萊斯，馬上

2019-03-06 22:38

霾害嚴重誰是汙染源？ 南韓、中國互相推卸責任

2019-03-06 22:36

英議員呼籲增收難民 基督教會歡迎

2019-03-06 18:23

阿富汗再現自殺引爆攻擊 21死

2019-03-06 18:21

潛艦險遭巴基斯坦獵殺？印度否認

2019-03-06 18:16

國際特赦組織：丹麥「充斥縱容性侵者文化」

2019-03-06 18:15

六度被擄、兩次逃過斬首 他要和IS戰下去！

2019-03-06 15:07

沙烏地國王父子失和 國王出訪時突換禁衛隊以策安全

2019-03-06 14:21

轟炸機飛近南海爭議島嶼 美：符合國際法

2019-03-06 12:40

好萊塢電影已死？爭議不斷的本屆奧斯卡

2019-03-06 12:16

收押近1年 南韓前總統李明博3千萬元交保獲釋

2019-03-06 11:38

美日韓擬本周舉行高官會談 研議重啟美朝談判

2019-03-06 10:35

菲律賓民答那峨發生規模5.7地震 深度60公里

2019-03-06 09:40

英國與歐盟結束脫歐會談 無突破跡象

2019-03-06 09:03

倫敦3大交通樞紐收到炸彈包裹 警方展開反恐調查

2019-03-06 05:34

「這種坐牢我可以…」 孟晚舟奢華軟禁生活曝光

2019-03-06 00:56

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 15:04

「交往政策」圈不住習大大 川普重歸現實主義路線

2019-02-27 09:11

科技海嘯掃全球 日汽車業女力破浪

2019-01-31 11:18

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

超悽慘！甜美女星遭爆料 染毒淪落街頭乞討

2019-03-06 10:22

正妹鋼琴家「低胸爆乳彈琴」 兼顧觀眾眼福和耳福

2019-03-06 17:33

義大利將加入一帶一路 美國強烈反彈

2019-03-06 22:02

股神巴菲特讓位！全球第三富豪換人做 最年輕富豪是她

2019-03-06 09:21

專家報好康！在好市多買到賺到的十大商品

2019-03-06 22:02

六度被擄、兩次逃過斬首 他要和IS戰下去！

2019-03-06 15:07

顛峰期超過9千家！百視達快倒光 全世界僅剩一家

2019-03-06 13:57

神蹟再現？教堂慘遭祝融吞噬 聖經和十字架卻完好無損

2019-03-06 20:33

富豪排行榜出爐！和他們結婚 可以少奮鬥不只十年

2019-03-06 12:13

川普關稅戰破功！美去年貿易赤字飆十年高 對陸更創紀錄

2019-03-06 23:01

特斯拉：Model 3遭扣押 解決方案已獲中國海關接受

2019-03-06 11:21

從來不用外國橄欖油的義大利人 為何被迫買進口貨？

2019-03-06 12:11

有錢也買不到！Bugatti「世界最貴」超跑長這樣

2019-03-06 15:50

飯店禮賓員難當 有錢人要求：幫我買勞斯萊斯，馬上

2019-03-06 22:38

分析：川普會在最後一刻從美中貿易談判桌上走開嗎？

2019-03-06 10:01

金正恩還沒踏進國門 北韓就重建東昌里飛彈試驗場

2019-03-06 14:40

美國務院宣布 宗教自由大使將訪台

2019-03-07 06:20

沙烏地國王父子失和 國王出訪時突換禁衛隊以策安全

2019-03-06 14:21

驚悚！木板工人啟動機器卻變人肉紙板

2019-03-06 17:08

星巴克新品上市！「雲瑪奇朵」讓人喝完飄飄然

2019-03-06 09:41

霾害嚴重誰是汙染源？ 南韓、中國互相推卸責任

2019-03-06 22:36

國際特赦組織：丹麥「充斥縱容性侵者文化」

2019-03-06 18:15

Hello Kitty進軍好萊塢！45年來首登大螢幕

2019-03-06 08:25

同事眼中「最聰明的人」 計算機發明人馬瑞曼去世

2019-03-06 09:26

影／車裡有蛇！車主聞狗吠出門查看 驚見巨蛇藏引擎室

2019-03-06 16:00

全球最有價值紙鈔 瑞士法朗千元大鈔大改版

2019-03-06 08:33

南韓人均所得破3萬美元 人民感受不深

2019-03-06 15:38

全美最富裕郵遞區號 就在這處小島

2019-03-06 19:03

南加外海閃電 擊中客機返航

2019-03-06 16:15

美將暫退一小步 貿易戰想邊打邊談

2019-03-06 18:25

影／柯林頓、彭博退出2020大選 民主黨就等拜登表態

2019-03-06 18:32

特斯拉難成「汽車界蘋果」 需力爭「汽車界亞馬遜」

2019-03-06 08:44

CNN：川普硬要給女兒夫婦安全許可 曾施壓幕僚長

2019-03-06 12:40

私法正義！亞馬遜司機違停殘障車位 遭路人開槍重傷

2019-03-06 10:27

日圓近期乏力 匯銀：3因素長線走升挑戰105價位

2019-03-06 12:38

中國駭取海事軍用機密 鎖定逾27所大學攻擊

2019-03-06 08:57

潛艦險遭巴基斯坦獵殺？印度否認

2019-03-06 18:16

英國與歐盟結束脫歐會談 無突破跡象

2019-03-06 09:03

北韓重起核設施？ 半島情勢再現不安

2019-03-06 19:23

「在黃海人造雨」 南韓治霾害 想找大陸合作

2019-03-07 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top