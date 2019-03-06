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李克強要保6、穩陸經濟 任務難度如走高空鋼索

2019-03-06 23:33經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

中國總理李克強5日在全國人大二次會議上表示，今年中國大陸經濟面臨嚴峻、複雜的環境，國內生產毛額（GDP）成長目標設定在6%-6.5%；為配合實施刺激措施，預算赤字占GDP比率將從2.6%提高到2.8%；北京也將降稅，包括個人所得稅以及加值稅。

前彭博資訊專欄作家皮塞克（William Pesek）6日在英文亞洲時報網站撰文指出，李克強要達成任務，需具備能媲美走高空鋼索特技人員的高超平衡技巧——同時控制多股互相衝突的力量。在全球成長減緩之際，必須管控在中國大陸爭相冒出的債務、信用和房市泡沫，還要努力抑制日益升高的所謂「明斯基時刻」（Minsky Moment）降臨的風險。

經濟學家長久來擔心中國面臨「明斯基時刻」，也就是靠信用撐起的經濟擴張終將走到盡頭、遭遇資產價格崩盤的慘況。日本在1980年代經歷過這種時刻；亞洲在1990年代的金融風暴也見識過了；華爾街在2008年金融海嘯嚐過此苦果；歐洲近年來債務危機一波甫平、一波又起。

中國要算的總帳恐怕很巨大。中國公共與民間債務至今已累計達34兆美元左右。官員通常以大陸儲蓄率高的說詞一語帶過。然而，無論官員怎麼說，北京的槓桿率正迅速擴增。

皮塞克指出，北京正在玩一種「把戲」，即設法在雷達掃瞄不到的領域——透過地方政府融資平台（LGFVs）發債籌資，不直接計入資產負債表——大舉加碼刺激措施。皮塞克認為，這正是需要密切關注之處，以觀察李克強走的鋼索會導向何處。

這種做法既能重新打開刺激資金水龍頭，又能迴避信評機構穆迪、標普、惠譽監督。而且，顯然也能在中國經濟遭美國總統川普關稅制裁打擊之際，提供大陸亟需的成長助力。Gavekal Research分析師Andrew Batson和Chen Long指出，中國31省中，有23省已調降今年經濟成長目標，去年目標的中間值已從7%降到6.5%。

中國2018年經濟成長率趨緩至6.6%，已是1990年來最慢的步調。中國國家主席習近平想必無法容忍GDP成長進一步減速。李克強宣示今年成長率訂在6%-6.5%，釋出全力「保6」的訊息，這將鼓勵各地方政府領導人紛紛推動基礎建設，力拚高於全國平均值的GDP成長率。想打造下一個深圳的地方領袖，可能大量舉債籌資興建六線道公路、國際機場、大專院校、大型市民活動中心等等。

這類舉債籌資活動將升高中國更長期債務風險。習近平團隊允許地方首長發行總額約3,200億美元的「特殊目的」債券，高於原先的2,830億美元。皮塞克預料，實際金額可能更大。去年，逾八成基建升級就是靠特殊目的舉債籌資推動；在全球逆風衝擊大陸成長下，這個占比勢必有增無減。

分析師認為，在全球成長減緩之際，中國總理李克強要達成今年大陸成長率「保6」任務，...
分析師認為，在全球成長減緩之際，中國總理李克強要達成今年大陸成長率「保6」任務，同時抑制債務、信用和房市泡沫，需有走鋼索般的高超平衡技巧。路透
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