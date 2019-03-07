「在黃海人造雨」 南韓治霾害 想找大陸合作

2019-03-07 00:06 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／報導



首爾空汙嚴重，一名男子六日戴著口罩在漢江旁騎車。 （美聯社） 分享 facebook

近日南韓各地深受霧霾所苦，空氣品質糟到拉警報，總統文在寅六日提議跟中國大陸合作利用人造雨來淨化空氣，並急令政府官員制定緊急治霾對策及加快老舊燃煤電廠除役腳步，希望緩解霾害影響。

南韓最近幾天一直在努力應對不斷升級的空氣汙染，專家們認為，這波霾害原因包括從中國飄來的懸浮微粒以及南韓的汽車廢氣排放。過去一周，首爾等南韓許多地方PM2.5（細懸浮微粒）數值創下新高，人們在灰濛濛天空下戴著口罩通勤，南韓網民認為此一畫面很像電影「瓦力」中地球充斥垃圾和沙塵的景象。

韓聯社報導，文在寅指示官員與中方討論，同步實施緊急減排措施來降低細懸浮微粒濃度。南韓認為中國飄來的懸浮微粒是霾害主因之一，中國則稱上海地區的霾害微粒是從南韓飄去。

今年一月，南韓曾試圖製造人造雨降低霾害，結果失敗。文在寅說，中國的人造雨技術比較先進，希望和中國合作，在兩國間的黃海海域實施人造雨以降低懸浮微粒，這樣對雙方都有利。

對於文在寅的提議，中國外交部發言人陸慷在六日的例行記者會上表示，合作是好事，但南韓聲稱中國是其汙染問題主要來源，陸慷說，「不知道韓國方面是否有充分依據，稱霧霾是來自中國。所有國家都認識到霧霾成因是非常複雜的」，並指首爾的細懸浮微粒濃度最近一直都高於北京。

根據南韓國家環境研究院數據，在南韓時間六日下午四點（台灣時間下午三時），首爾PM2.5數值為每立方公尺一百卅六微克，而數值高出七十五微克就代表空汙「非常嚴重」。

南韓最大在野黨自由韓國黨黨鞭羅卿瑗六日也呼籲文在寅將霧霾列為國家災難，朝野三個政黨更召開緊急會議決定於十三日開會，迅速通過將霧霾列入國家災難，加速推動解決問題的相關法案。