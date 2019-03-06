飯店禮賓員難當 有錢人要求：幫我買勞斯萊斯，馬上

2019-03-06 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



高級五星飯店接待超級有錢人稀鬆平常，不過這些金字塔頂端的房客提出的要求可一點都不容易。

杜拜萊佛士酒店的禮賓部主任艾波尼塔拉（Harold Abonitalla）回想，2012年他曾遇到一名卡達酋長說：「我想送個禮物給我妻子。」他答：「沒有問題，先生。你想送什麼？」

酋長說：「勞斯萊斯的Ghost（當時最新車款）。」並指定隔天晚上之前要送到卡達。

美國有線電視新聞網報導，從事飯店禮賓工作14年的艾波尼塔拉說，這是他接過最具挑戰性的房客要求。「我簡直水深火熱。」酋長在周四傍晚提出要求，而隔天周五是伊斯蘭教的「主麻日」，大部分商家都不營業。

艾波尼塔拉飛奔至勞斯萊斯展示中心，順利買到這輛名車。接下來才是大問題：該如何在不到24小時內把車運到卡達的酋長夫人面前？

他動用飯店界人脈，總算找到一名同業的叔叔在空運公司工作，運費得花9萬5000美元（約台幣290萬元）。

艾波尼塔拉向酋長報價，有錢房客揮揮手：「別跟我說多少錢，東西送到就對了。」艾波尼塔拉順利完成任務。

杜拜費爾蒙特酒店禮賓部主任蘭札納斯（Ela Lanzanas）的經驗是，找到一名黎巴嫩美髮師，說服對方取消所有預約，帶著他搭船追上一艘郵輪。原來是一名女房客參加3天的郵輪行程，正愁沒辦法做頭髮，美髮師為貴婦做了漂亮髮型，讓她開心出席當晚在郵輪上舉行的宴會。

蘭札納斯說：「順利完成客戶的臨時要求，他們會格外高興。」

阿拉伯聯合大公國的金鑰匙協會主席山姆（Abey Sam）說：「奢華是杜拜的血統。」他曾遇過一對夫婦給他一只空香水瓶，請他幫忙尋找購買處，兩人只記得是多年前在杜拜買的，卻記不得店家位置。山姆問了杜拜超過200家的香水店鋪，但都沒賣那瓶香水。

於是山姆直接找上一名製造商，請他按瓶身資料調製一瓶。夫婦房客收到時非常開心，因為他們找這款香水找了四年都買不到。他說：「你總是會遇到各種挑戰，如果你是優秀的禮賓員，你就能做得到。」