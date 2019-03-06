霾害嚴重誰是汙染源？ 南韓、中國互相推卸責任

2019-03-06 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



近日南韓各地深受霧霾所苦，空氣品質糟到拉警報，總統文在寅6日提議跟中國大陸合作利用人造雨來淨化空氣，並急令政府官員制定緊急治霾對策及加快老舊燃煤電廠除役腳步，希望緩解霾害影響。

南韓最近幾天一直在努力應對不斷升級的空氣汙染，專家們認為，這波霾害原因包括從中國飄來的懸浮微粒以及南韓的汽車廢氣排放。過去一周，首爾等南韓許多地方PM2.5（細懸浮微粒）數值創下新高，人們在灰濛濛天空下戴著口罩通勤，南韓網民認為此一畫面很像電影「瓦力」中地球充斥垃圾和沙塵的景象。

韓聯社報導，文在寅指示官員與中方討論，同步實施緊急減排措施來降低細懸浮微粒濃度。美聯社說，南韓認為中國飄來的懸浮微粒是霾害主因之一，中國則稱上海地區的霾害微粒是從南韓飄去。

今年一月，南韓曾試圖製造人造雨降低霾害，結果失敗。文在寅說，中國的人造雨技術比較先進，希望和中國合作，在兩國間的黃海海域實施人造雨以降低懸浮微粒，這樣對雙方都有利。

對於文在寅的提議，中國外交部發言人陸慷在六日的例行記者會上表示，合作是好事，但南韓聲稱中國是其汙染問題主要來源，陸慷說，「不知道韓國方面是否有充分依據，稱霧霾是來自中國。所有國家都認識到霧霾成因是非常複雜的」，並指首爾的細懸浮微粒濃度最近一直都高於北京。

根據南韓國家環境研究院數據，在南韓時間六日下午四點（台灣時間下午三時），首爾PM2.5數值為每立方公尺136微克，而數值高出75微克就代表空汙「非常嚴重」。