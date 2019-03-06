義大利將加入一帶一路 美國強烈反彈

2019-03-06 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



英國金融時報報導，義大利將於本月底和中國大陸簽署瞭解備忘錄，加入「一帶一路」倡議。義大利不但將成為一帶一路參加國中最大經濟體，也是七大工業國（Ｇ７）首個加入國。美國對此已表示強烈反彈，歐盟也將對中國大陸進一步深入歐洲拉起警報。

義大利經濟發展部副部長傑拉奇（Michele Geraci）表示，羅馬當局將在本月下旬大陸國家主席習近平訪問義大利時，雙方簽署備忘錄。他說：「談判尚未結束，不過可能在習主席來訪期間達成結論。我們要確定『義大利製造』產品對中國出口量能獲致更多成功，那裡是全球成長最快的市場。」

美國認為，一帶一路非但不能對義大利經濟有所裨益，還可能傷害其國際形象。白宮國家安全會議發言人馬吉斯說：「我們認為，一帶一路就是『中國為了中國而提出的倡議』。我們懷疑義大利政府的加入能為義大利民眾帶來任何實質的經濟利益，反而是長期下來傷害義大利的全球聲譽。」

馬吉斯補充，美國官員早就對一帶一路的「中國式基建外交」負面影響提出關切，並呼籲「所有盟國及夥伴，包括義大利在內，應要求中國採行可接受的國際標準及最佳方法，作出全球性投資。」

一帶一路是中國大陸於2013年提出的跨國經濟倡議，透過財政支援及基礎建設，在歐亞、中東及非洲地區建立區域經濟合作，目前參與國家包括俄羅斯、哈薩克、巴基斯坦、斯里蘭卡、肯亞、希臘、葡萄牙等。

不過美國和歐洲主要國家質疑，一帶一路的計畫內容始終缺乏透明性，參與國家和中國大陸簽署保密合約。且倡議計畫偏袒中國大陸企業，對開發中的參加國形成債務陷阱，而真正目的在擴張北京的戰略與軍事影響力。歐盟官員更憂心，一帶一路恐是「特洛伊木馬」，將使歐盟團結土崩瓦解，北京否認別有居心。