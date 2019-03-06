嚴重粉塵將等同國家災難！南韓展開對抗空污大作戰

2019-03-06 18:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



南韓展開對抗史上最嚴重空汙大作戰，總統文在寅下令政府要與中國合作，朝野政黨同意下周通過指定空汙為國家災難的法案，首爾當局也不排除透過追加預算以抑制粉塵肆虐。

南韓青瓦台說，文在寅6日下令政府要與中國合作打擊粉塵污染。韓國本周遭受有紀錄以來最嚴重的懸浮微粒汙染，據了解大部分粉塵都來自中國大陸。

文在寅要求政府官員與中國討論減少塵埃的措施，以提高各國對抗空汙的有效性，目前各國的打擊空汙行動大多是各吹各的調。文在寅並要求政府研究與中國共同製造人工降雨的可能性，但首爾最近的實驗以失敗收場。

青瓦台發言人金宜謙（Kim Eui-kyeom）引述文在寅談話說：「中國聲稱我們的粉塵飛到中國上海地區，所以在黃海上實施人造雨對中方也有幫助。」

金宜謙說，文在寅總統還要求國內採取措施減少粉塵，包括永久關閉使用化石燃料的老舊發電廠在內。文在寅說，如有必要，也可透過追加預算來集中全力減少粉塵。

文在寅日前接獲環境部的緊急通報，並呼籲採取緊急措施遏制空汙並減少損害，包括在更多日託中心和學校安裝大容量空氣清淨機。

南韓朝野政黨6日同意通過一項指定嚴重粉塵空汙為國家災難的法案，以解決該國有紀錄以來最嚴重的懸浮微粒問題。

執政的民主黨（DP）和兩大在野黨同意在13日（下周三）舉行的全院會議，通過一系列與粉塵有關的法案。這些法案將允許政府挹注國家資金以因應緊急情況。如果政府提出要求，各政黨國會領袖也同意考慮追加預算來對抗粉塵。

朝野政黨領袖還呼籲政府迅速投入預備金，為弱勢群體提供防塵面具等用品。他們還決定派代表團訪問北京，以促進兩國在處理粉塵問題合作。

隨著最近空氣汙染已達到警戒水準，韓國工業部6日表示，將推出各種措施以抑制粉塵。

粉塵顆粒更容易滲入人體肺部，而超細顆粒可直接被血液吸收，造成嚴重的健康風險。

南韓貿易、工業和能源部表示，已與41個公家機構討論後續措施，以減少空氣中的粉塵量。

該部表示，已透過讓公家機構參與輪流無車日的計畫來對抗粉塵，將根據車牌號碼的奇偶數來限制汽車通行。

政府還要求營建工地改變其作業時間。上個月該部表示，將在3至6月期間暫停舊煤電廠的運營，以因應日益嚴重的粉塵。

該部門矢言要祭出更多措施來降低粉塵，包括在老人中心和其他福利機構分發口罩和空氣淨化器，以及鼓勵公部門員工搭乘公共運輸工具等。