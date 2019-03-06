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英議員呼籲增收難民 基督教會歡迎

2019-03-06 18:23台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

英國國會呼籲政府應該增加收容非洲難民。(Photo by Indi Samara...
英國國會呼籲政府應該增加收容非洲難民。(Photo by Indi Samarajivaon Flicker under Creative Commons license)
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英國議會呼籲當地政府增加收容難民空間，基督教團體表示歡迎。英國議會日前公布調查報告，要求政府每年收容難民空間應從5,000處擴增至1萬處。另外，英國也應該擴大收容來自非洲的難民。

據《今日基督徒》報導，負責監督英國國際發展部業務的英國議會國際開發委員會在報告中指出，英國必須採取更多措施來減輕世界上最貧窮國家的負擔。該委員會建議收容空間從5,000處增加至1萬處，而且保留4分之1給撒哈拉以南國家的難民。

報告也指出，2017~2018年，當地僅有448位難民前往英國，人數明顯不夠。除此之外，英國也應鼓勵非洲政府支持在非洲流離失所的人的權益。

對此，基督教救助協會顧問海安絲表示，「世界上有如此多的人曾流離失所多年，對他們來說，永久性重新安置是唯一選擇，但需求規模相當大，即使政府每年將重新安置地方增加到1萬處，該數字與許多非洲國家難民人口相比仍相形見絀。因此，英國可以而且必須做得更多。」

國際開發委員會主席特維格指出，「該委員會對於政府持續與蘇丹及利比亞就移民與流離失所問題進行接洽一事表示擔憂。英國政府在上述領域的作為，有可能破壞其對人權的承諾以及其保護世界最弱勢團體的能力。」

據《Times LIVE》報導，該委員會表示，英國在2017~18年度重新安置5,756名難民，但只有約450名難民是來自撒哈拉以南地區。該地區每年有1.5萬人因為衝突而無處可歸。非洲聯盟也指出，世界上超過3分之1被迫流離失所的人在非洲出現，其中包括約630萬名難民與1,450萬被迫離開自己國家境內家園的人。

這次報告也指出，雖然英國國際發展部鼓勵其他國家給予難民工作權利，但英國內政部卻明顯限制尋求庇護者可在英國工作的權利。反觀德國、西班牙與加拿大則允許尋求庇護者在等待處理過程時可以工作，有助於更快融入收容國社會生活。

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