六度被擄、兩次逃過斬首 他要和IS戰下去！

2019-03-06 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



現年31歲的敍利亞男子莫薩（Ani Hussein Mosa）1月被恐怖組織伊斯蘭國（IS）俘虜，被帶到他們建立的「哈里發國」（caliphate）最後據點、敘國東北方的巴固茲村（Baghuz）囚禁。他有兩度跪在劊子手面前，以為自己死定了，但都幸運地與死神擦身而過。

英國太陽報報導，莫薩屬於強有力、保守派穆斯林部落，因為不認同IS極端狂熱分子的行徑，他們與得到美國和其他盟軍勢力支持的敘利亞民主軍（SDF）併肩作戰，共同反抗IS。

莫薩說，他總共有六次被擄經驗，曾被折磨過好幾個月。但每次都能獲釋，其中一次因為因為親友找門路去求IS大頭目巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi ），後者親自下令放人。

談到最近一次被擄，莫薩說：「他們把我們53人關在一輛拖車裡，只給一片塑膠板處理排洩物。裡面空氣不流通，有個人重病三天，夜裡死掉了。隔天早上，他們草草把他埋在拖車旁。有一天，他們帶走五名囚犯進到一間房子，開槍擊斃他們。」

莫薩第一次與死神擦身而過，是好戰份子將他拖進荒廢的建築，並開始錄影。他與三名穿橘色囚服的人跪在一起，穿黑衣的劊子手當著他的面，割斷其中一人的喉嚨。匕首後來架在莫薩喉頭，他以為自己死定了，稍後卻奇蹟似地被帶回拖車。看守他的是年僅11歲有宗教狂熱的男孩。

一個月後，IS隨機挑選九個人帶離拖車。他問IS戰士：「要去哪些？」他們回覆：「去死。」

一行人被載到巴固茲外郊，莫薩又被迫跪下，劊子手壓著他的頭直到觸及沙漠沙地。當莫薩做最後的默禱，突然聽到有人喊「快跑」，他感覺頭背的壓力放鬆。IS戰士不見了。死囚紛紛朝看得到SDF士兵的山脊奔去。

原來IS拿人質談條件，釋放他們以爭取暫時停止轟炸巴固茲。自去年12月以來，SDF透過談判救回逾四萬平民。