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南韓前總統李明博涉嫌貪污收押近一年 今獲准保釋

2019-03-06 11:38聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

韓聯社報導，南韓前總統李明博因涉嫌貪污，被收押近一年後，6日保釋重獲自由。

首爾高等法院1月29日批准李明博因健康狀況惡化等原因而提出的保釋請求。李明博去年10月5日因賄賂、貪污和其他罪名被判處15年有期徒刑。

法院認定李明博為汽車零件公司DAS的實際所有人，曾濫用總統權力圖利自己和公司，包括接受來自三星電子的賄賂款59億韓元。

南韓前總統李明博（右）。路透
南韓前總統李明博（右）。路透
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李明博貪污首爾
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