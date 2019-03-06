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美日韓擬本周舉行高官會談 研議重啟美朝談判

2019-03-06 10:35聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本媒體共同社報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金杉憲治啟程赴美，預計6日抵達華盛頓。有鑑於上周在越南河內舉行的第二次美朝峰會事實上談判破裂，美日韓將開會商討今後關於北韓無核化的應對方針。

報導指出，多名日美韓外交消息人士透露，美日韓三國正在協調本周在美國華盛頓舉行負責高階官員工作會商，考慮到美方有意繼續美朝對話，這次三方會商的重點將在推動重啟美朝談判重啟，日方還將謀求在解決日人遭綁架問題上展開合作。

外交消息人士指出，包括美國北韓問題特別代表比根、外務省亞洲大洋洲局局長金杉憲治、南韓朝鮮半島和平交涉本部長李度勳都將出席。

北韓華盛頓越南

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