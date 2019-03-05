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被北京逮捕的加拿大人 曾登上金正恩的遊艇

2019-03-05 21:15聯合報 記者曹國維╱即時報導

華為副董事長兼財務長孟晚舟被加拿大逮捕後，中國大陸去年12月10日逮捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和專營北韓旅遊的加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor），北京當局4日指控康明凱涉嫌竊取情報，斯帕弗則是康明凱的重要情報關係人並涉嫌提供情報。英國廣播公司（BBC）報導，斯帕弗和北韓領導人金正恩頗有交情，曾登上金正恩的私人遊艇一起喝酒作樂。

報導說，斯帕弗在大陸丹東經營白頭山文化交流協會（Paektu Cultural Exchange），主要業務是推動前往北韓投資旅遊。2013年美國前籃球明星「小蟲」羅德曼訪問北韓和金正恩成為好友，就是斯帕弗牽線，此事也讓他聲名大噪。

斯帕弗去年曾對路透記者說，安排羅德曼那次「爆炸性」北韓行，是他畢生最有趣的經驗，「我們一起混了3天」。

當時拍攝的照片，顯示斯帕弗在北韓元山港附近，在金正恩的私人遊艇上和他一起喝雞尾酒。

斯帕弗經營的機構也協助安排學生或對北韓有興趣的大陸投資人前往北韓旅遊，該機構的網站說，促進外資投資北韓也是斯帕弗的主要業務之一。實務上，這就是安排投資人到北韓，幫他們和可能的商業夥伴牽線。

該機構網站上說，斯帕弗曾接獲來自各國的企業詢問投資北韓問題，包括德國、加拿大、英國、義大利、台灣和新加坡業者。

斯帕弗會講流利的韓語，他曾住在平壤，擔任加拿大駐當地一個非政府組織主管。但他能夠出入北韓，主要是因為和北韓政府的私人關係。

去年二月北韓在平壤舉辦大閱兵，絕大多數外國媒體都不得參加，斯帕弗卻坐在一個好位子，拍了一些閱兵現場的近距離照片傳上推特。

加拿大商人斯帕弗（中）2012年在北韓羅先經濟特區和北韓女學生合照。路透
加拿大商人斯帕弗（中）2012年在北韓羅先經濟特區和北韓女學生合照。路透
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