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羅傑斯：北韓是未來20年最大的投資機會

2019-03-05 20:18經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

著名的金融大師羅傑斯預測，儘管世界正面臨他有生以來「最嚴重的」經濟危機，但北韓將是未來20年最大的投資機會。

在1970年代與金融巨鱷索羅斯共同創立了著名量子基金（Quantum Fund）的羅傑斯表示，儘管美國總統川普與北韓領導人金正恩上周在朝鮮半島非核化的談判破裂，但他對北韓的潛力充滿信心。

羅傑斯接受日經亞洲評論訪問說，朝鮮半島有相當多的投資機會，北韓「希望實現無核化和開放」，中國人和俄羅斯人正在大舉湧入北韓，因為他們看到了很好的機會。他說。 「北韓有（龐大的）自然資源[以及]敬業、廉價和受過教育的勞工。

他說，南韓也有「許多資金和管理專業知識」。 不過，他的疑慮是，駐紮在朝鮮半島的數萬美軍可能會阻礙北韓的開放。

羅傑斯還對全球龐大債務可能引發的重大經濟危機感到憂心，他認為，這場危機是由美國寬鬆的貨幣政策所引發。

當被問什麼會是引爆經濟危機的導火線時，他回答說，「原因將是中國的企業和地方政府意外破產」，「它們在過去的五到十年不斷累積債務。 儘管政府正在努力減少債務，但「當每個人都開始縮衣節食時，經濟就會開始放緩。」

目前，羅傑斯維持其資產的安全無虞，並透露他持有「大量現金」。 另一方面，這位投資大師也說，「我在短期內持有以盧布計價的俄羅斯債券，最近我增持了俄羅斯股票。我也持有中國股票，但最近沒有買。當這些股票下跌時，我想要加碼買進」。

北韓經濟俄羅斯

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