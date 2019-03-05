富豪花2.2億標下這尊戰神木雕 專家卻說價值不到15萬元

2019-03-05 20:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



億萬富豪、雲端軟體業者Salesforce的執行長班紐夫（Marc Benioff）是否成了冤大頭？他在兩年前一場佳士得（Christie）拍賣會上以約720萬美元（約台幣2.2億元）的價格標下一尊推估是具有200年歷史的木雕，但根據紐約時報報導，一些專家表示，這尊木雕的價值可能不到5,000美元（台幣15萬元）。

多名藝術品經銷商與專家向紐約時報表示，這尊夏威夷戰神木雕的價值可能遠低於佳士得在2017年11月拍賣會前所宣稱的價值，而且製作的年代可能僅是數十年前，而非先前宣稱的200多年。

慕尼黑藝品經銷商Daniel Blau向紐時表示：「它就像是會在夏威夷風情酒吧（tiki bar）見到的物品一樣。」另一名夏威夷藝術品專家，史密森尼學會策展人卡普勒（ Adrienne Kaeppler）表示，她先前曾告知佳士得這尊木雕的製作年代可能是1930年代。佳士德在2017年拍賣會前的宣傳內容指出，這尊戰神木雕大約在1780年至1820年製作。

不過另一些藝品專家則向紐時表示，他們仍相信這尊木雕正如佳士德所宣稱般的古老與富有價值。例如倫敦私人藝品經銷人士哈汀（Julian Harding）表示，他依然相信這尊雕像真實性，是項「海洋藝術的傑作」。

班紐夫透過發言人表示不願回應。

根據佳士得網站，這尊夏威夷戰神雕像當時在拍賣會上是以約635萬歐元（當前匯率約720萬美元）價格售出。木雕先前是由法國收藏家維里泰父子（Pierre and Claude Verite）擁有。

估計擁有66億美元財富淨值的班紐夫稍後透露他是這尊雕像的買主，班紐夫夫婦已將這尊木雕捐給檀香山畢夏普博物館。

博物館館長表示，館方知道這尊雕像的歷史爭議問題，正在研究中。