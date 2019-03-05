首爾PM2.5濃度創新高 南韓緊急行動因應空汙
韓聯社報導，南韓環境部國立環境科學院5日表示，今天上午11時，首爾空氣細懸浮微粒（PM2.5）濃度高達每立方米150微克，創下2015年開始監測PM2.5汙染情況以來最高紀錄。
報導中說，進行該項統計以來，原本的最高值是今年1月14日創下的每立方米129微克，其次是3月4日的117微克。PM2.5在空氣中的濃度越高，代表空氣汙染越嚴重，平均濃度超過每立方米75微克/立方米就代表空汙非常嚴重。
除了首爾、仁川、京畿等首都圈，南韓忠清南北道、全羅南北道等12個市、道5日霧霾空汙狀況都非常嚴重，有關單位已緊急實施限制部分車輛上路和建築工地停工等措施。
南韓國立環境科學院預報顯示，京畿南部、大田、世宗、忠北、全北霧霾狀況明天也將達到「非常嚴重」等級，首都圈地區明天很可能連續第六天採取應急措施降低空汙。
南韓環境部長趙明來5日表示，PM2.5細懸浮微粒引發嚴重霧霾空汙，原因包括空氣流動不暢造成汙染物聚集，以及來自中國的霧霾因風向不斷吹入南韓，形成這一波嚴重空汙。上月曾訪問大陸出席韓中環境部長會議的趙明來說，嚴重霧霾天氣在中國也引發民怨，中方也在會議上承認有來自大陸的懸浮微粒吹入南韓。他說，雙方同意共同採取行動降低空汙。
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