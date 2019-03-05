首爾PM2.5濃度創新高 南韓緊急行動因應空汙

2019-03-05 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



韓聯社報導，南韓環境部國立環境科學院5日表示，今天上午11時，首爾空氣細懸浮微粒（PM2.5）濃度高達每立方米150微克，創下2015年開始監測PM2.5汙染情況以來最高紀錄。

報導中說，進行該項統計以來，原本的最高值是今年1月14日創下的每立方米129微克，其次是3月4日的117微克。PM2.5在空氣中的濃度越高，代表空氣汙染越嚴重，平均濃度超過每立方米75微克/立方米就代表空汙非常嚴重。

除了首爾、仁川、京畿等首都圈，南韓忠清南北道、全羅南北道等12個市、道5日霧霾空汙狀況都非常嚴重，有關單位已緊急實施限制部分車輛上路和建築工地停工等措施。

南韓國立環境科學院預報顯示，京畿南部、大田、世宗、忠北、全北霧霾狀況明天也將達到「非常嚴重」等級，首都圈地區明天很可能連續第六天採取應急措施降低空汙。