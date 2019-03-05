告別庫克船長！庫克群島要改國名

2019-03-05 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



南太平洋島國庫克群島考慮更改國名，以反映自身的玻里尼西亞文化，不再只是紀念發現這個群島的英國探險家庫克船長。

庫克群島政府1月設立一個委員會，要為這個由15個小島組成的國家構思本土化的新名字。庫克群島位於紐西蘭東北方3000公里。

委員會原先構想是，要在現有庫克群島國名外，附上本土色彩的外號，就像紐西蘭有時被稱為「奧特亞羅瓦-紐西蘭」（Aotearoa-New Zealand）一般。奧特亞羅瓦是紐西蘭的毛利語名稱。

不過，委員會主席馬塔洛亞4日說，有人支持完全廢掉「庫克群島」名稱，用當地語言毛利語來稱呼。

馬塔洛亞說，新國名應該反映這個國家的文化、人民及其堅定的基督教信仰。

庫克群島副總理布朗說：「我樂見我國有源自傳統的國名，更能反映我們的玻里尼西亞文化。」

這並非庫克群島第一次想改國名，1994年曾舉行公投，要把國名改為Avaiki Nui，結果慘敗。Avaiki Nui在毛利語的意思是「美好的原始故鄉」。