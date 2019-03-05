伊朗信徒增多 英教會推母語禮拜

2019-03-05 15:48 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



超過8萬伊朗裔人居住在英國。(Photo by Hamed Saberon Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 英國教會從善如流，以實際行動接納少數團體！由於隨著前往英國居住的伊朗人口已逐漸增加並且參與教會聚會，英國聖公會稍早首度在禮拜中加入波斯語禮拜，希望讓在異鄉的伊朗人能更快而且無縫融入英國社會。

意外成機緣

據《基督教第一電台》報導，估計這次約有450人參加在韋克菲爾德大教堂舉行的禮拜，禮拜過程中的聖餐禮更首度以波斯語舉行，當中出席者也包括負責主持的伊朗裔女牧師古莉。古莉出生於伊朗，她的哥哥因為成為基督徒而遭到殺害，於是古莉在1980年趁著革命時逃出當地。

她表示，「透過翻譯而呈現的聖餐禮拜，對於聖公會具有非常重要意義。過去幾年中，超過75名神職人員曾與我們聯繫，詢問如何能幫助大量來到教會的伊朗人。因此，透過這次禮拜儀式，我們所呈現的就是承認少數族群也是我們廣大的身體其中一部分，並讓說波斯語的人與講英語的人能一起敬拜。」

據《英國獨立報》報導，聖公會指出，這次推出波斯語禮拜是為了幫助在教會聚會學習英語的伊朗人。布拉德福德主教沃德瓦特牧師也表示，「說波斯語的人也能成為基督徒是有可能的，因為這個國家有一個早於伊斯蘭教的長遠而且自豪的歷史。」

據2011年普查數據指出，英國國內約有8.5萬伊朗人。基督教機構敞開的門則將伊朗列為迫害基督徒最甚的國家之一。

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