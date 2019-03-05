報復古巴挺馬杜洛 美欲啟經濟制裁案

2019-03-05 17:08 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



委內瑞拉總統鬧雙胞後果嚴重，為報復古巴支持馬杜洛政權，川普政府很可能重啟制裁法規！一心想幫助瓜伊多拉下馬杜洛政權的美國5日宣佈，考慮重啟對古巴的制裁法規，允許古巴裔美國公民向古巴公司提出財產追溯訴訟，此舉恐讓在古巴投資的外商受重傷，令外資更不敢進駐本已遭美施禁運制裁很慘的古巴，被認為是對該國支持馬杜洛的警告。

根據《日本時報》報導，「支持瓜伊多派」的川普政府5日傳出，考慮重啟《赫姆斯柏頓法案》，讓延宕23年的法案首度生效，法案將允許古巴裔美國公民向投資古巴的公司提出財產訴訟，此舉被視為是報復古巴支持馬杜洛政權，所做出的經濟制裁。

1996年《赫姆斯柏頓法案》也能被稱為古巴強人年代的外企收編法案，當時領袖是強人卡斯楚，很多古巴人財產遭到公司或共產黨強制收走，此案就是賦予國民追討財產之權利。然而，美國在通過《赫姆斯柏頓法案》後，由於擔心「誤傷」友軍（如英國、法國公司、甚至是自己國家的企業），而從未真正令其生效過，每半年就會提出來「拖時間」，但本次看來是「玩真的」。

一旦法案在下個月16日生效後，可能會有一堆針對被古巴收編的財產訴訟湧入美國法院，必然影響到正考慮向古巴投資的外商，據《FoxNews》報導，美國正與歐洲國家商議相關事項，一般猜測，應該是協議著如何保護自家企業，但又能給予古巴一定程度的打擊。

經濟制裁+禁運

至於這項制裁是否會傷及古巴筋骨，《FoxNews》認為，古巴經過美國禁運影響後，經濟已是爛到谷底，目前每年僅1%的持續低成長率、外企投資20億美元都是極低的數據，因此，這項經濟制裁影響不大。古巴目前是靠著委內瑞拉的旅遊、石油補貼等福利，來維持基本的經濟穩定。

但依照美國國安顧問博頓的推文指出，「古巴在煽動、妨礙委內瑞拉通往民主之路的舉措顯而易見，且令人不滿。只要是民主國家，都應該站出來與美國聯手，持續給予制裁」。考慮到美國政府近期來的動作頻頻，古巴與其少數盟國委內瑞拉、尼加拉瓜得繃緊神經，以面對川普政府的下一步出招。

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