只為你！5歲男童患血癌 5千人排隊驗血配對

2019-03-05 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國一名5歲男童去年12月診斷出罹患白血病，若不在三個月內找到匹配幹細胞移植，就可能因此喪命，男童就讀的小學得知後，替他舉辦一場配對活動，近5千名民眾冒雨排隊捐血檢驗，只為了能找出適合男童的幹細胞。

英國媒體報導，奧斯卡（Oscar Saxelby-Lee）去年開始身體常出現不明瘀青，去醫院檢查後被醫生診斷出患有急性淋巴球性白血病（Acute Lymphoblastic Leukemia），必須在化療三個月內找到匹配幹細胞移植，否則性命難保。

奧斯卡就讀的皮曼斯頓小學（Pitmaston Primary）知道這項消息後，決定為他舉辦一場捐血配對活動，希望能藉此找到奧斯卡生命中的救命恩人。上周末，超過4800人在小學外排隊等候捐血。奧斯卡父母的朋友福渥德表示，奧斯卡目前非常脆弱且無法進食，他的母親正經歷「每對父母最糟糕的惡夢」。

奧斯卡目前在伯明罕兒童醫院接受治療，截至目前為止，已進行20次輸血和四周的化療。

皮曼斯頓小學校長威爾科克（Kate Wilcock）表示，「我們正竭盡所能推動活動，並找到幹細胞捐贈者，這才是奧斯卡目前迫切所需」。

奧斯卡的老師琪丁（Sarah Keating）說，「當你聽見孩子得癌症，你會覺得「太可怕了」，然後拋諸腦後。但這回我們不隨便走開，我們要奮戰」。