影／印度被俘飛官返國成英雄 獨特鬍子造型引民眾仿效

2019-03-05 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



印度與巴基斯坦日前在主權有爭議的喀什米爾爆發空戰，被擊落與俘虜的印度戰機飛官阿賓南丹．瓦塔曼（Abhinandan Varthaman）1日獲釋返國，獲得英雄式歡迎，造型奇特的鬍子也瞬間爆紅，引發民眾爭相模仿。

《CNN》形容瓦塔曼的鬍子造型結合經典的「槍手鬍」（gunslinger）和「絡腮鬍」（mutton chop），印度民眾則乾脆用飛行員的名字，將這款鬍子造型命名為「阿賓南丹鬍」，不少印度網友上網曬出自己修剪「阿賓南丹鬍」的照片，藉此表達他們向瓦塔曼致敬之意。《Sky News》報導，甚至有一對夫妻將自己的小孩取名為阿賓南丹。

此次印巴衝突起因於印度中央警察後備部隊（CRPF）車隊2月14日在印度控制喀什米爾地區遭遇自殺攻擊，造成至少46人死亡，數十人受傷。以巴國為根據地的「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed，JeM）隨後出面坦承犯案，印度26日實施報復，派出戰鬥機越過「印巴控制線」（Line of Control），轟炸巴基斯坦控制區境內的穆罕默德軍訓練營。

巴國聲稱印度戰機匆忙投彈後逃離，並否認有任何傷亡及損失，不過此次行動仍是1971年第三次印巴戰爭以來，印軍首次越過控制線空襲，巴基斯坦27日還以顏色，擊落兩架入侵巴國控制區領空的印度戰機，並且逮捕彈射逃生的瓦塔曼。

巴基斯坦國營廣播電台（Radio Pakistan）當天就公布瓦塔曼被捕和受審的畫面，社群媒體則出現他遭當地民眾圍毆影像，只見滿臉鮮血的瓦塔曼被壓在地上，後來才被地面部隊羈押上車，一路上更有大批憤怒民眾包圍叫囂。

印度媒體緊接著披露瓦塔曼是將門之後，父親是退役空軍二級上將。巴基斯坦總理康恩（Imran Khan）28日決定釋放瓦塔曼以示和平，但預定釋放時間一度遭延遲，巴國官方電台趁機播放疑似瓦塔曼「被自白」畫面，讓他感謝巴國地面部對將他從暴民手中救出，稱讚巴國軍方非常專業，令他印象深刻，並批評印度媒體經常誇大事實和誤導讀者。