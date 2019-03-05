美駐耶路撒冷領館降級併入以使館 巴勒斯坦不滿

2019-03-05 16:14 世界日報 編譯中心╱綜合4日電



美駐耶路撒冷領事館併入駐以大使館，巴勒斯坦不滿。 美聯社 分享 facebook

美國國務院表示，服務巴勒斯坦人的駐耶路撒冷領事館4日正式降級，併入新成立的駐以色列大使館；此舉觸怒巴勒斯坦當局，痛批川普政府對巴勒斯坦人的敵意「無庸置疑」，美國扮演的以巴和平調人角色「已死」。

路透報導，美國國務卿龐培歐去年10月宣布在耶路撒冷成立單一使館，先前各界就預料會在3月初實施，國務院3日宣布官方遷館日期。

駐耶路撒冷領事館併入駐以大使館，讓巴勒斯坦人擔心川普政府不再那麼關心巴人在這座爭議城市的利害關係。耶路撒冷是猶太教、伊斯蘭教和基督教的聖城。

美國總統川普2017年12月承認耶路撒冷是以色列首都，並在去年5月將駐以色列大使館從特拉維夫搬遷到耶路撒冷，不僅觸怒阿拉伯世界，也引來國際批評。

使館搬遷後，巴勒斯坦領袖暫停與美國政府的外交接觸，之後並杯葛美國草擬以巴和平計畫的努力，指責華盛頓親以色列的立場。

美國駐耶路撒冷總領事館是服務巴勒斯坦人的最高使節團。巴人希望藉著廣大的國際支持，在現由以色列占領的約旦河西岸和加薩走廊建國，並以東耶路撒冷為首都。

美國國務院發言人巴拉迪諾表示，遷館是出於營運效率考量，「美國外交活動和使館服務會有完整的延續性」。他在聲明中說：「這不代表美國對耶路撒冷、西岸或加薩走廊的政策改變。以色列在耶路撒冷主權的確切邊界，端視各方最終地位協商而定。」

不過巴方認為，美國將耶路撒冷總領館「降級」是在發出政治信號，即美國承認以色列對東耶路撒冷和約旦河西岸的控制。巴勒斯坦解放組織秘書長艾瑞克特日前發表聲明批評，美國此舉「跟效率無關，只是想討好不惜打壞國際體制根基和美國外交政策袒護以色列的川普政府團隊。」

另一名匿名的巴勒斯坦官員指控，美方併館是「非常糟糕的決定」，等於是把巴勒斯坦納入大以色列之下，不僅跟巴勒斯坦人的關係毀了，也影響美國跟其他國家的關係，「現在已經沒有人想跟美國講話，不只阿拉伯、歐洲國家，所有人都不想跟他們講話。」

美在以國首次部署薩德

與此同時，美國和以色列軍方4日共同宣布，美國首次在以色列部署簡稱薩德（THAAD）的先進高空防衛系統，反映出兩國對於伊朗發展威力強大飛彈都有疑慮。薩德可射下中程和長程飛彈。

以色列總理內唐亞胡把部署薩德視為美、以兩國加強軍事關係的證明，他表示，這讓以色列「更為強大，可因應整個中東或遠或近的威脅」。

以國軍方發言人說，自美國和歐洲運過來的薩德裝備4日抵達以色列南部一處空軍基地。以色列已有多層次飛彈防禦系統，以軍發言人表示，此一薩德部署為臨時性質，不會永久整合至以色列防禦體系。