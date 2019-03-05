又一部長請辭 加政治干預越演越烈

2019-03-05 15:41 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



加拿大又一內閣部長請辭，政治干預烈火續燒！加國涉案公司藍萬靈涉嫌行賄取得標案，若遭判有罪，將背上競標禁令，總理杜魯道正是為此而跳入這灘混水，他欲以政治力量干預司法審查，5日傳出預算部長菲波特跟上請辭潮；杜魯道的聲明則是以「保護加國人就業」為由，要求司法部門以延期起訴的協商，改為付罰金消災解難。

杜堅稱出自於保護工作

根據《路透社》報導，這起政治干預案最早是源自於一起招標行賄案，總部位於加拿大的大型建築公司藍萬靈（SNC．Lavalin）提供全球5萬多個工作機會，其中有3000多個是在魁北克省；然而，該公司被指控在2001年至2011年間行賄，已獲得他國招標，對此，司法部門介入調查，才引發政治干預說。

由於被判有罪將使該公司吃到競標禁令，杜魯道一方希望能避免禁令發生，便透過政治遊說與私底下接觸前司法部長，首位請辭的內閣官員蕾爾博德，在杜魯道持續與司法方協商的過程中，預算部長菲波特5日主動請辭，表示「對處理這起案子已無信心」。

短期內第2位高級閣員的請辭增加眾人對杜魯道的質疑，杜魯道日前雖已聲明，自己是出自於保護加拿大人就業，擔心吃下禁令的藍萬靈會影響到員工工作，才會盡力與司法單位溝通，希望透過延期起訴等協商方式，改付罰金了事，也強調「協商過程都是透明化、符合程序性的」。

政治干預案恐影響選舉

《France24》報導，儘管蕾爾博德也指出，就保護工作的原由做出協商是合理之事，她僅是以黨派政治為由而避開處理此案。但一般認為，蕾爾博德是不堪政治壓力而選擇請辭，再加上菲波特在請辭後的聲明都談及道德與原則等詞彙；民意研究專家納諾斯警告，杜魯道的團隊應該注意了，蛛絲馬跡都可能影響到民眾對此案的看法，將偏向不利於杜。

《紐約時報》報導，反對派保守黨領袖5日呼籲，加國皇家騎警應該建立獨立的調查團隊，特別將政治干預案拉出來調查，看看協商途中是否違法；分析師也指出，杜魯道如何處理本案，將影響到支持度，畢竟10月份加國的聯邦選舉將登場，杜魯道的自由黨與謝爾的保守黨將展開廝殺。

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