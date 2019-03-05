親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突難緩解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

春遊方案「3套餐」 18-40歲限時限地最多補1500元

又一部長請辭 加政治干預越演越烈

2019-03-05 15:41台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

加拿大又一內閣部長請辭，政治干預烈火續燒！加國涉案公司藍萬靈涉嫌行賄取得標案，若遭判有罪，將背上競標禁令，總理杜魯道正是為此而跳入這灘混水，他欲以政治力量干預司法審查，5日傳出預算部長菲波特跟上請辭潮；杜魯道的聲明則是以「保護加國人就業」為由，要求司法部門以延期起訴的協商，改為付罰金消災解難。

杜堅稱出自於保護工作

根據《路透社》報導，這起政治干預案最早是源自於一起招標行賄案，總部位於加拿大的大型建築公司藍萬靈（SNC．Lavalin）提供全球5萬多個工作機會，其中有3000多個是在魁北克省；然而，該公司被指控在2001年至2011年間行賄，已獲得他國招標，對此，司法部門介入調查，才引發政治干預說。

由於被判有罪將使該公司吃到競標禁令，杜魯道一方希望能避免禁令發生，便透過政治遊說與私底下接觸前司法部長，首位請辭的內閣官員蕾爾博德，在杜魯道持續與司法方協商的過程中，預算部長菲波特5日主動請辭，表示「對處理這起案子已無信心」。

短期內第2位高級閣員的請辭增加眾人對杜魯道的質疑，杜魯道日前雖已聲明，自己是出自於保護加拿大人就業，擔心吃下禁令的藍萬靈會影響到員工工作，才會盡力與司法單位溝通，希望透過延期起訴等協商方式，改付罰金了事，也強調「協商過程都是透明化、符合程序性的」。

政治干預案恐影響選舉

《France24》報導，儘管蕾爾博德也指出，就保護工作的原由做出協商是合理之事，她僅是以黨派政治為由而避開處理此案。但一般認為，蕾爾博德是不堪政治壓力而選擇請辭，再加上菲波特在請辭後的聲明都談及道德與原則等詞彙；民意研究專家納諾斯警告，杜魯道的團隊應該注意了，蛛絲馬跡都可能影響到民眾對此案的看法，將偏向不利於杜。

《紐約時報》報導，反對派保守黨領袖5日呼籲，加國皇家騎警應該建立獨立的調查團隊，特別將政治干預案拉出來調查，看看協商途中是否違法；分析師也指出，杜魯道如何處理本案，將影響到支持度，畢竟10月份加國的聯邦選舉將登場，杜魯道的自由黨與謝爾的保守黨將展開廝殺。

【更多精采內容，詳見

加拿大內閣

相關新聞

美駐耶路撒冷領館降級併入以使館 巴勒斯坦不滿

2019-03-05 16:14

全球速度最快汽車發表 比法拉利、藍寶堅尼還猛

2019-03-05 16:03

伊朗信徒增多 英教會推母語禮拜

2019-03-05 15:48

只為你！5歲男童患血癌 5千人排隊驗血配對

2019-03-05 15:06

影／印度被俘飛官返國成英雄 獨特鬍子造型引民眾仿效

2019-03-05 15:01

美薩德系統 首次部署以色列

2019-03-05 14:24

害杜魯多捲入危機 拉瓦稜堪稱國家經濟支柱

2019-03-05 14:15

歐盟可望後年取消夏令時間

2019-03-05 14:14

總理涉干預司法 加拿大又一內閣要員請辭

2019-03-05 14:13

害杜魯多捲入危機的拉瓦稜是何方神聖？

2019-03-05 12:01

美薩德防衛系統 首次部署以色列！

2019-03-05 10:31

杜魯多危機擴大 加國預算部長「對政府失去信心」請辭

2019-03-05 08:24

美參議員致函 促川普派內閣官員訪台

2019-03-05 07:01

華為反撲／大陸官媒 大談加國竊密案

2019-03-05 00:43

華為反撲／孟晚舟出招 告加國非法取證

2019-03-05 00:29

華為反撲 擬控美國政府違憲

2019-03-05 00:26

新日皇將提前5個月 首次與民眾面對面

2019-03-04 22:33

採訪示威衝突被捕 埃及攝影記者入獄6年終獲釋

2019-03-04 22:19

日本「改元婚」正夯 邁入新年號瞬間交換誓約之吻

2019-03-04 21:18

從再教育營到血汗工廠 受害穆斯林揭新疆惡政

2019-03-04 20:38

中國數位監控無孔不入 新疆成警察國家測試平台

2019-03-04 20:32

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

巴勒斯坦人駕車衝撞 以色列駐軍開槍擊斃2人

2019-03-04 20:22

阿爾及利亞總統拚5連任 傳承諾若當選只做一年

2019-03-04 20:03

大伊瑪目談平等 伊斯蘭婚可能轉一夫一妻制

2019-03-04 20:00

普立茲獎得主病逝 新聞界典範的成就

2019-03-04 19:42

印尼亞齊公開鞭刑6對未婚情侶 至少2女被鞭到不能走

2019-03-04 19:28

文在寅盼川金早日再會 談成核協議

2019-03-04 18:31

哈紹吉案紀錄片 沙國總領事官邸爐灶火化屍塊

2019-03-04 18:24

影／英聖戰新娘丈夫也現身：我們都被IS給洗腦了

2019-03-04 17:53

瓜伊多結束拉美行 將返委內瑞拉率眾抗議

2019-03-04 17:53

南韓外長：將與美朝展開三方對話 重啟去核談判

2019-03-04 15:46

因應中國威脅 印度砸30億美元向俄租第3艘核潛艦

2019-03-04 13:52

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 15:04

「交往政策」圈不住習大大 川普重歸現實主義路線

2019-02-27 09:11

科技海嘯掃全球 日汽車業女力破浪

2019-01-31 11:18

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

美時尚圈大讚這張臉 為何引爆華人集體憤怒？

2019-03-05 11:00

軍費第5大國 彈藥只能撐10天？全被這些人吃垮了

2019-03-05 10:00

川普口口聲聲說他打贏貿易戰 其實美國算是輸了

2019-03-05 06:42

日圓兩月貶4％ 眼鏡碎一地

2019-03-05 00:16

員工拍露鳥影片重創形象 日本大戶屋全面停業一天清理門戶

2019-03-05 13:00

路透：華為本周四開記者會宣布控告美國政府

2019-03-04 19:51

川普「美國優先」對中貿易協議 可能重創台灣等友邦

2019-03-05 07:38

忍了4個多月！ 美國462億樂透得主匿名領獎

2019-03-05 08:59

「印度收100%關稅！」川普擬終止印度受惠國待遇

2019-03-05 08:58

川普很懂！ 白宮以垃圾食物招待足球冠軍隊

2019-03-05 10:12

男學生不得已帶女嬰來上課 教授竟霸氣充當奶爸

2019-03-04 21:34

空姐素顏、不穿裙子？ 維珍航空說OK

2019-03-05 12:22

史坦普500跌破2800 道瓊挫逾200點

2019-03-05 05:59

北韓人員清掃金正恩河內下榻處 不留一根毛

2019-03-04 22:23

經濟成長疑慮蓋過美中貿易樂觀前景 道瓊挫跌207點

2019-03-05 06:49

紐時：華為準備控告美國政府

2019-03-04 17:14

洗澡滑溜溜！工人腳滑摔倒 慘遭坐地大象壓成爛泥

2019-03-04 16:58

男同志婚後被逼「扮女人」 公婆稱：不能毀了家族榮耀

2019-03-04 16:47

川普放話 擋不住美元升勢

2019-03-05 00:17

跌破眼鏡！ Google薪資平等調查結果：幫男性加薪

2019-03-05 11:47

Volvo汽車逆勢操作 明年起新車款最高時速降至180公里

2019-03-04 22:07

27日川習會 可望簽美中貿易協議

2019-03-05 00:13

印尼亞齊公開鞭刑6對未婚情侶 至少2女被鞭到不能走

2019-03-04 19:28

應猶太人多年要求 教廷宣布公開二戰教宗密檔

2019-03-05 00:37

美中談判最後倒數 川習傳月底簽協議

2019-03-04 23:33

Fed、ECB因素影響 美債殖利率暫為區間格局

2019-03-05 10:15

正妹富爸招女婿！送1房10車千萬現金 4條件曝光

2019-03-05 15:42

川普築牆經費危險了 又一議員倒戈恐失參院多數票

2019-03-04 22:24

連續求婚43年終於答應！ 72歲女友坐輪椅共步禮堂

2019-03-04 16:45

新日皇將提前5個月 首次與民眾面對面

2019-03-04 22:33

受困雪地五天 他和愛犬靠沾醬存活

2019-03-05 10:50

特斯拉新款休旅車 下周亮相

2019-03-04 23:08

杜魯多危機擴大 加國預算部長「對政府失去信心」請辭

2019-03-05 08:24

川普支持率微增 暗藏警訊

2019-03-05 00:17

美中貿易戰有解 全球股市防利多出盡

2019-03-04 23:23

美薩德防衛系統 首次部署以色列！

2019-03-05 10:31

網路Momo挑戰疑引兒童自殘 作者早銷毀恐怖娃娃

2019-03-04 22:16

害杜魯多捲入危機的拉瓦稜是何方神聖？

2019-03-05 12:01

陸客遊日愛用行動支付 正在改變日本的支付習慣

2019-03-04 22:59

Vans怎麼丟都朝上？網友狂挑戰崩潰：我嚇傻了

2019-03-05 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top