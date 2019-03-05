新時尚？巴黎時裝週秀超迷你小包 只能裝銅板

2019-03-05 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



法國品牌Jacquemus推出超迷你小包，長度僅有5.2公分。截自推特 分享 facebook 在本周的2019年巴黎秋冬時裝週上，法國品牌Jacquemus推出超迷你小包Le Mini Chiquito，長度僅有5.2公分，小到連一張信用卡都放不下，乍看之下還以為是玩具，引發網友熱議。

Jacquemus的設計師Simon Porte今年推出不及手掌大小的迷你包，將他經典的小型公事包Le Chiquito變成超迷你尺寸。去年推出的Le Chiquito長度為12公分，寬6公分，售價約為500英鎊（約台幣2萬元）。

Jacquemus目前還未替超級迷你包款設定價格。不過容量這麼小的包包到底能裝什麼？網友們早已在推特上議論紛紛，有人開玩笑的說，能裝一個銅板、一個USB或是提包主人的尊嚴。

風格雜誌Dazed則稱，「Jacquemus，你的小包變得有點荒謬，但我們喜歡它們！」

Elle雜誌則認為，這款超迷你小包只能裝進一只AirPod耳機。