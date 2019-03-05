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NHK：東京法院將准予高恩保釋 今天可望結束百日羈押

2019-03-05 12:04經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

NHK引述未具名人士報導，東京地區法院將准予日產汽車前董事長高恩保釋，這是高恩第三度申請保釋。

高恩遭到羈押已超過100天，檢方預料會上訴，如果法院駁回所請，高恩最快今天就會出獄。

高恩在法院應訊的速描。美聯社
高恩在法院應訊的速描。美聯社
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