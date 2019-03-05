害杜魯多捲入危機的拉瓦稜是何方神聖？

2019-03-05 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



涉入司法干預醜聞的加拿大總理杜魯多政府4日又爆危機擴大，重要閣員預算部長費爾波特請辭。遭杜魯多另眼相待卻讓他惹出大麻煩的跨國工程公司拉瓦稜（SNC-Lavalin）引發外界好奇。

加拿大環球郵報報導，2月已閃電請辭的前司法部長威爾森芮博，上周出席眾院司法委員會聽證會，描述杜魯多、他的幕僚，以及樞密院秘書長為此事再三向她施壓，希望司法部放棄刑事起訴拉瓦稜、以和解方式處理該公司涉及的行賄案。他們的說法是，如果總部設在蒙特婁、業務遍及160多國的拉瓦稜被定罪，不能再承攬聯邦政府合約，可能害魁北克省損失成千上萬個工作機會，重創自由黨在該區的政治前途。

費爾波特說，政治人物和官員施壓介入拉瓦稜案的證據，讓她產生重大疑慮，對政府失去信心。

加國政府多年來為扶植拉瓦稜成功茁壯，下了重本：2002至20018年間，拉瓦稜取得來自加拿大出口發展公司（EDC）至少20億加元（約台幣474億元）的貸款，成為該聯邦出口機構最大受惠者之一。

但拉瓦稜的部分國際工程合約，以及據稱爭取到這些合約的手法，多次引發爭議：2013年被控賄賂孟加拉，遭世界銀行融資的專案項目排除資格；今年，蒙特婁醫院工程案爆出貪汙醜聞，前拉瓦稜執行長被控背信，他已認罪。

拉瓦稜被視為加拿大（尤其是魁北克省）經濟的重要支柱。不過，以就業人數來看，該公司雇用的8500名加國員工中，只有2500名是魁北克人，相較於2012年，目前在加國本土的工作職位減少了一半，海外員工人數是加國國內的五倍。在此同時，拉瓦稜的法律糾紛、管理階層換血、在沙烏地阿拉伯拓展業務的政治障礙，已導致該公司損失好幾十億加元營收，面對海外併購尤顯脆弱。