杜魯多危機擴大 加國預算部長「對政府失去信心」請辭

2019-03-05 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



加拿大總理杜魯多的重要內閣成員之一預算部長費爾波特（Jane Philpott）4日宣布，她對政府處理涉貪調查失去信心，辭去內閣職務。

費爾波特說：「我必須遵從自己的核心價值，我們的道德職責和憲法義務。」她在辭職信中表示，持續留在內閣服務已經「站不住腳」。但她仍保留國會席位。

杜魯多捲入干預司法的醜聞，但他否認施壓前司法部長和檢察總長威爾森芮博（Jody Wilson-Raybould），以包庇國內大型工程企業拉瓦稜公司（SNC-Lavalin）免遭刑事起訴。總公司設在蒙特婁的拉瓦稜涉嫌於2001至2011年賂賂利比亞官員，以確保在前強人格達費執政期間取得政府合約。

費爾波特是近期第三位辭職的內閣要員，備受矚目。在此之前，前司法部長和檢察總長威爾森芮博指控，她面對來自杜魯多和高階官員連續四個月的政治壓力，要求她介入拉瓦稜案。威爾森芮博12日閃電宣布「以沉重的心情」離開內閣。

2月18日，總理杜魯多首席秘書兼長年好友巴茨（Gerald Butts）也突然求去。他發表聲明，否認自己或任何幕僚有不法行為，但為了不影響行政團隊推展「重要工作」，必須走人。他預定周三（6日）出席眾院司法委員會作證。

反對黨保守黨上周呼籲隸屬自由黨的杜魯多引咎辭職。