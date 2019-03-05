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華為反撲／大陸官媒 大談加國竊密案

2019-03-05 00:43聯合報 特派記者林庭瑤／北京報導

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）日前在北京訪問時被捕。（美聯...
加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）日前在北京訪問時被捕。（美聯社）
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加拿大批准啟動華為副董事長孟晚舟引渡司法程序後，央視新聞昨公布加拿大前外交官康明凱（Michael John Kovrig）的案情，指康明凱涉嫌為境外竊取、刺探國家秘密和情報，已嚴重觸犯中國大陸法律。而邁克爾（Spavor Michael Peter Todd）是康明凱的重要情報關係人。

央視新聞引述大陸有關部門指出，康明凱自二○一七年以來，經常持普通護照和商務簽證入境，通過中國大陸境內的關係人，竊取、刺探中國敏感資訊和情報。而邁克爾是康明凱的重要情報關係人，向康明凱提供情報。康明凱的行為涉嫌為境外竊取、刺探國家秘密和情報，已嚴重觸犯中國大陸法律。

大陸有關部門強調，將堅決打擊嚴重危害國家安全的違法犯罪活動，同時，嚴格依法辦案、文明辦案，充分保障康明凱及邁克爾的各項合法權利，依法安排領事探視等相關事宜。將根據案件辦理情況，適時啟動下一步司法程序。

加拿大應美國要求，去年十二月一月拘押華為副董事長孟晚舟。去年十二月十日，北京市國安局扣押康明凱、遼寧省丹東市國安局扣押邁克爾，指兩人涉嫌從事危害中國大陸國家安全的活動，外界質疑中方此舉是報復加拿大拘押孟晚舟。

昨天中共外交部記者會上，有媒體關切，一方面孟晚舟起訴加方侵犯她的憲法權利，另一方面中方不允許康明凱和邁克爾會見律師，質疑是「雙重標準」。中共外交部發言人陸慷未正面回應，但稱中方嚴格履行「中加領事協定」的義務，與世界其他國家處理此類涉及國家安全案件的做法相比，中方做法並沒有什麼不同。

加拿大孟晚舟中共

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