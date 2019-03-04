新日皇將提前5個月 首次與民眾面對面

2019-03-04 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



日本共同社報導，5月1日即位為新日皇的德仁，定5月4日在皇宮宮殿接受民眾朝賀，這將是新日皇首次與民眾直接見面。

宮內廳原本考慮在10月22日換代重要儀式「即位禮正殿之儀」後才舉辦民眾朝賀，但考慮到國民祝賀宜早不宜遲，決定提前五個月實施。日本從4月27日起十連休，定在5月4日也是要讓人們便於前來皇宮。

新日皇、皇后及皇室成員將站在宮殿長和殿的陽台上，接受東庭聚集民眾的祝福，德仁將會致辭。4月30日退位後將成為上皇的日皇明仁和將成為上皇后的皇后美智子，預計不會參加。