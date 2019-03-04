親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突難緩解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

賺錢機會來了！防害蟲收購荔枝椿象卵片 有人1600元輕鬆入袋

印尼亞齊公開鞭刑6對未婚情侶　至少2女被鞭到不能走

2019-03-04 19:28聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

法新社報導，印尼亞齊省4日對六對未婚情侶公開施以鞭刑，至少有2名女性在遭到這項痛苦懲罰後無法走路。在這個位於蘇門答臘島北端省分，鞭刑是對賭博、飲酒與同性戀等違法行為常見的懲罰方式。

這12個遭到鞭刑的人，是在去年底亞齊省當局突襲首府班達亞齊內一間飯店時被逮捕的，其中4人被鞭7下，另外8人則因為發生婚姻之外的親密關係而遭鞭打17到25下不等。

亞齊省是印尼唯一一個實施伊斯蘭教法的省分。

圖為公開鞭刑畫面。法新社
圖為公開鞭刑畫面。法新社
分享

鞭刑印尼婚姻

相關新聞

文在寅盼川金早日再會 談成核協議

2019-03-04 18:31

哈紹吉案紀錄片 沙國總領事官邸爐灶火化屍塊

2019-03-04 18:24

影／英聖戰新娘丈夫也現身：我們都被IS給洗腦了

2019-03-04 17:53

瓜伊多結束拉美行 將返委內瑞拉率眾抗議

2019-03-04 17:53

南韓外長：將與美朝展開三方對話 重啟去核談判

2019-03-04 15:46

因應中國威脅 印度砸30億美元向俄租第3艘核潛艦

2019-03-04 13:52

北京火車站氣氛如常 金正恩未如預期到訪

2019-03-04 12:22

可靠消息指 金正恩不到北京見習近平

2019-03-04 11:45

英國司法部宣布 開設首間變性人監獄

2019-03-04 10:21

支持脫歐有獎勵 工黨批梅伊行賄收買人心

2019-03-04 09:54

無視民眾抗議 阿爾及利亞總統提交文件尋求5連任

2019-03-04 03:39

韓媒：金正恩專列可能不經北京 最短路線返北韓

2019-03-04 01:47

摩爾多瓦貧民領袖 紹爾從醜聞中翻身

2019-03-04 00:30

假戲真做！烏克蘭演員角逐總統 民調領先現任元首

2019-03-04 00:30

巴西政府經濟智囊 蓋吉斯扮年改推手

2019-03-04 00:30

英國19歲聖戰新娘荷蘭籍丈夫 想和妻兒返國生活

2019-03-03 23:13

決戰！ 敘利亞軍事同盟逼近伊斯蘭國最後據點

2019-03-03 20:59

愛爾蘭總理評估 英國脫歐可能延到六月

2019-03-03 19:57

伸援羅興雅人 菲願提供公民身分

2019-03-03 17:44

脫歐時程延宕 政黨領袖：無拖延本錢

2019-03-03 17:43

泰國首位變性總理候選人 寶琳為下一代挺身而出

2019-03-03 17:40

引渡孟晚舟／北京祭新報復戰？中加關係雪上加霜

2019-03-03 17:12

引渡孟晚舟 不是加拿大法院說了算

2019-03-03 17:11

索羅門外海貨輪漏油 澳伸援搶救世遺海域

2019-03-03 16:08

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 15:04

「交往政策」圈不住習大大 川普重歸現實主義路線

2019-02-27 09:11

科技海嘯掃全球 日汽車業女力破浪

2019-01-31 11:18

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

因禍得福！軍校錄取信意外遺失 他轉念創業爽賺2155億

2019-03-04 14:55

一年免費飛！ 捷藍航空開條件：刪掉Instagram所有貼文

2019-03-04 13:57

美中接近達成協議 美國可能取消大部分對陸加徵關稅

2019-03-04 07:11

印巴衝突／陸助拳巴國 印度軍備吃虧

2019-03-04 00:14

3月27日川習會簽約有譜！ 美中貿易協議接近定案

2019-03-04 10:56

特斯拉降價議論紛紛 馬斯克宣布下周四發表跨界車Model Y

2019-03-04 09:44

華為在5G戰一家獨大？ 最大競爭對手思科：美國不用擔心

2019-03-04 10:15

決戰！ 敘利亞軍事同盟逼近伊斯蘭國最後據點

2019-03-03 20:59

印巴衝突／用F-16擊落印度戰機？美要巴國說清楚

2019-03-04 00:14

民主黨取得足夠共和黨支持 可終止川普的國家緊急狀態

2019-03-04 08:06

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-04 07:46

Fed通膨目標 擬不再緊盯2％

2019-03-04 00:28

金與正是「斐濟水女孩」？ 低調搶哥哥風采

2019-03-04 14:59

女神卡卡曾是這裡的服務生…房租壓垮了紐約傳奇酒吧

2019-03-03 23:40

飛龍二號太空艙 成功對接國際太空站

2019-03-03 22:50

榛果可可醬全球最大廠 暫時關閉

2019-03-03 20:32

川金二會破局內幕 高估彼此交情

2019-03-03 23:48

專家：油價若失守這個價位 將跌至去年12月水準

2019-03-03 22:59

全球經濟降溫 美股有壓

2019-03-04 00:29

她好心收留閨密睡沙發 老公竟被搶走還懷孕

2019-03-04 14:57

空襲巴基斯坦成效 澳洲智庫打臉印度

2019-03-04 15:16

假戲真做！烏克蘭演員角逐總統 民調領先現任元首

2019-03-04 00:30

韓媒：金正恩專列可能不經北京 最短路線返北韓

2019-03-04 01:47

英國19歲聖戰新娘荷蘭籍丈夫 想和妻兒返國生活

2019-03-03 23:13

桑德斯出局？ 民調顯示美國人不想要社會主義或75歲以上老總統

2019-03-04 09:33

川普批評美韓軍演 太貴又不能幫忙與北韓外交

2019-03-04 08:32

英國擬限用華為設備 不得使用超過50％

2019-03-04 11:31

紐時：華為準備控告美國政府

2019-03-04 17:14

川普：加州州長讚我是好總統

2019-03-04 03:55

二會破局內幕／吃牛排幾分熟？ 川金也談不攏

2019-03-04 00:14

油價兩利空 上周下跌3％

2019-03-04 00:28

二會破局內幕／川金都想逼對方讓步

2019-03-04 00:14

可靠消息指 金正恩不到北京見習近平

2019-03-04 11:45

男同志婚後被逼「扮女人」 公婆稱：不能毀了家族榮耀

2019-03-04 16:47

洗澡滑溜溜！工人腳滑摔倒 慘遭坐地大象壓成爛泥

2019-03-04 16:58

川金二會失敗收場？波頓：川普護美國利益 應視為成功

2019-03-03 22:28

不肖商租凶宅給觀光客…日本推查詢地圖 台灣有9處

2019-03-04 13:58

中國助拳巴基斯坦 印度軍備吃虧

2019-03-04 13:39

連續求婚43年終於答應！ 72歲女友坐輪椅共步禮堂

2019-03-04 16:45

新加坡中學彈性課表：每周上課四天 周五玩社團！

2019-03-04 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top