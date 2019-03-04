印尼亞齊公開鞭刑6對未婚情侶 至少2女被鞭到不能走

2019-03-04 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



法新社報導，印尼亞齊省4日對六對未婚情侶公開施以鞭刑，至少有2名女性在遭到這項痛苦懲罰後無法走路。在這個位於蘇門答臘島北端省分，鞭刑是對賭博、飲酒與同性戀等違法行為常見的懲罰方式。

這12個遭到鞭刑的人，是在去年底亞齊省當局突襲首府班達亞齊內一間飯店時被逮捕的，其中4人被鞭7下，另外8人則因為發生婚姻之外的親密關係而遭鞭打17到25下不等。