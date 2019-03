英國千年禮拜堂 再響讚美詩

2019-03-04 20:28 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



羅林史東羅馬大宅出現許多基督教文物遺址。(Photo by Carole Raddato on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 英國1,600年禮拜場所再度響起詩歌聲音。位於英國肯特郡的1處千年大宅院古蹟,稍早再度由基督徒舉辦禮拜。參與人員指出,能夠重新體驗祖先在這裡敬拜上帝的經驗感覺相當特殊。

據《英國獨立報》報導,這次禮拜是由英國基督教領袖在羅林史東羅馬大宅(Lullingstone Roman Villa)內的1處家庭教堂內舉行,當地也包含英國唯一目前已知的羅馬時代繪畫,當中描繪基督教象徵與祈禱。

據參與的牧師歐文表示,「這是一個很好的機會,能夠回到我們基督徒兄弟姐妹在1,600年前所崇拜的地方並舉辦敬拜,同時也見證我們的祖先在過去走過的地方。」

據《每日郵報》報導,羅林史東羅馬大宅是在1939年因為一場大風吹倒一棵樹後被發現,多年來,考古學家也在當地找到英國最早基督教教堂。至於大宅的主人則推測是之前羅馬皇帝佩蒂納克斯(Publius Helvius Pertinax)。他在西元185~187年曾擔任英國總督並在193年擔任羅馬皇帝。

但專家認為,這裡的大宅是在西元100年興建,之後在第5世紀被棄置。歐文也表示,「看起來住在裡頭的家庭或一群人曾拜過其他神明,之後才成為基督徒。他們開始敬拜耶穌並在馬賽克與圖騰內置入信仰的元素。」

